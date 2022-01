Portaltic.-Nintendo reconoce que los problemas de desgaste en los mandos Joy-Con de Switch pueden ser inevitables

08-10-2021 Mandos Joy-Con de Nintendo Switch. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO



MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Nintendo ha sugerido que los problemas por desgaste de los mandos Joy-Con de su consola híbrida Nintendo Switch, en especial de los 'sticks' de dirección, pueden ser inevitables y afectar también a la nueva Switch con pantalla OLED, aunque esta incluye mejoras.



Así lo ha reconocido la compañía japonesa en una sesión de preguntas y respuestas, recogida en su web, coincidiendo con el lanzamiento este viernes de la nueva versión de la consola Nintendo Switch con pantalla OLED.



"Las piezas del 'stick' analógico se han mejorado continuamente desde el lanzamiento (en 2017) y todavía estamos trabajando en mejoras", ha afirmado el director general adjunto de Nintendo, Toru Yamashita.



En relación a problemas que han afectado a los mandos Joy-Con de Switch desde su lanzamiento, como el 'drifting' (pulsaciones involuntarias en el 'stick' de dirección producidas normalmente por desgaste), el directivo asiático ha afirmado que Nintendo ha "mejorado repetidamente la resistencia al desgaste y la durabilidad" de sus controladores.



No obstante, preguntado sobre si el desgaste de los Joy-Con resultaba "inevitable mientras las partes estuvieran en contacto físico", Ko Shiota, responsable general de la división de Desarrollo de tecnología de Nintendo, respondió afirmativamente.



El ejecutivo ha citado como ejemplo el desgaste en los neumáticos de un vehículo, que están en constante fricción con el suelo mientras rotan y que no puede evitarse.



"Nos preguntamos cómo podemos mejorar la durabilidad, y no solo eso, sino ¿cómo pueden coexistir tanto la operabilidad como la durabilidad? Es algo que abordamos continuamente", ha concluido Ko Shiota.