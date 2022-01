Portaltic.-Far Cry 6 ya está disponible para PC y consolas con su mecánica de guerrillas

08-10-2021 Far Cry 6. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT



MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Ubisoft ha lanzado Far Cry 6, la última entrega de su saga de videojuegos de acción ambientada en las guerrillas de la isla tropical Yara, que está disponible para las consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series X y S), la pasada (PS4 y Xbox One), PC y Google Stadia.



Far Cry 6 se ambienta en Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo ubicado en el corazón del Caribe. Los jugadores podrán unirse a la revolución contra el yugo del dictador Antón Castillo, y su hijo adolescente, Diego, interpretados respectivamente por Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) y Anthony Gonzalez (Coco).



En el videojuego, cuyo desarrollo está liderado por Ubisoft Toronto, los jugadores encarnarán a Dani Rojas, habitante de Yara y excombatiente que participa en el movimiento guerrillero contra el dictador.



Los jugadores podrán escoger entre una de las dos identidades de Dani y unir sus fuerzas a un reparto de personajes que incluye a Clara García, líder del grupo revolucionario Libertad, y a Juan Cortez, un antiguo espía de la KGB y maestro en técnicas guerrilleras.



En solitario o en modo cooperativo para dos jugadores, los usuarios explorarán un mundo abierto compuesto desde exuberantes junglas hasta las ciudades en decadencia. El control del ejército de Antón Castillo obligará a trabajar en campamentos guerrilleros ocultos por todo el país, reclutando soldados y buscando recursos mientras planean su siguiente movimiento.



El juego presenta el espíritu 'Resolver', una filosofía ingeniosa que se extiende por toda Yara, que les permitirá usar todo lo que tengan a su alcance para sembrar el caos en el régimen. Esto incluye un amplio arsenal de armas y herramientas inesperadas y personalizables, desde una ametralladora que aprovecha el mecanismo de una moto hasta una mochila que funciona como misil guiado.



Far Cry 6 permite jugar de formas diferentes, con un estilo sigiloso o con uno más basado en la fuerza bruta. Los jugadores también podrán usar armas tradicionales y nuevas formas de desplazarse por el mundo, como caballos, tanques y vehículos improvisados.



También formarán equipo con camaradas animales, como Chorizo, un perro salchicha al que ningún soldado puede ignorar, o Guapo, el hambriento cocodrilo que hace compañía a Juan.



Los jugadores que compren Far Cry 6 para Xbox One o PS4 podrán actualizar a la nueva generación (Xbox Series X y S y PS5) sin coste adicional. Los jugadores también podrán disfrutarlo con una suscripción a Ubisoft+ en PC, Stadia y Amazon Luna.