Piden a Harris que apoye una reforma migratoria en su visita a Nueva Jersey

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, habla desde el Centro Infantil Ben Samuels de la Universidad Montclair State University en Little Falls, Nueva Jersey, este 8 de octubre de 2021. EFE/Justin Lane

Nueva York, 8 oct (EFE).- Organizaciones de defensa de inmigrantes en Nueva Jersey pidieron en un comunicado a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que hoy visitó este estado, que use su poder como presidenta del Senado para garantizar que sea aprobado el proyecto que daría un camino a la ciudadanía estadounidense a millones de indocumentados.

Los grupos también pidieron a la vicepresidenta que detenga las deportaciones a Haití y se suspenda el Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal basándose en criterios de salud pública, medida que puso en marcha la Administración del presidente Donald Trump durante los meses de pandemia.

En concreto, se han unido a las voces a través del país que han pedido a Harris que desconozca la opinión de la encargada de interpretar el reglamento del Senado, Elizabeth MacDonough, que en dos ocasiones ha rechazado incluir el plan migratorio en los próximos presupuestos.

"Como trabajadora de la salud esencial durante la pandemia, arriesgué mi vida todos los días para ayudar a mantener abierta una clínica de salud. Pero aun así, temo que me separen de mis hijos. Nueva Jersey es mi hogar", indicó en su mensaje a Harris, Mariana Velásquez, de la organización Se Hace Camino Nueva Jersey.

"Hago un llamado a Harris para que se comprometa a usar su autoridad para garantizar que trabajadores esenciales como yo y millones de otros indocumentados en Nueva Jersey tengan un camino a la ciudadanía a través de la reconciliación", mecanismo que permite aprobar un proyecto por minoría simple en el Senado (51 votos, garantizados con el voto de calidad de Harris), indicó además en el comunicado.

Una vía de acceso a la ciudadanía podría beneficiar a al menos nueve millones de personas, incluidos más de 300.000 habitantes de Nueva Jersey, indicaron en un comunicado conjunto.

El proyecto de reforma migratoria, que no cuenta con apoyo republicano, está incluido en el plan de gasto de 3,5 billones de dólares del Gobierno Biden e incluye a los indocumentados que llegaron siendo niños, conocidos como "soñadores", los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal y los trabajadores esenciales, entre los que se cuentan los campesinos.

El Centro de Recursos para Inmigrantes Viento del Espíritu aseguró por su parte en el comunicado que "lo único" que ha "logrado" de la Presidencia de Biden y Harris "es la decepción".

"No podemos permitir que la promesa de ciudadanía sea la próxima decepción" y Harris tiene en sus manos que no sea así, indicaron.