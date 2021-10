Peso chileno cae a nuevo mínimo de 2021 pese a IPC: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno se debilitó más de 1% el viernes y estableció un nuevo mínimo para lo corrido del año, debido a que los riesgos políticos continuaron pesando sobre la percepción del mercado, incluso cuando el mayor aumento de los precios en una década alimentó la especulación de fuertes alzas de tasas.

El peso chileno se depreciaba un 1,1% a 823,07 por dólar, el nivel intradiario más débil desde junio de 2020.

Los acontecimientos negativos en el frente político de esta semana superaron cualquier apoyo potencial de los crecientes precios del cobre y las apuestas al alza de las tasas.

El izquierdista Gabriel Boric, quien lidera la carrera presidencial, obtuvo el 26% de las intenciones de voto frente al 25% anterior, según una encuesta de Agenda Criteria. En tanto, el candidato de centro derecha Sebastián Sichel cayó al 15%, desde el 19% anterior.

Un número creciente de senadores está cambiando de postura a favor de una nueva ronda de retiros anticipados de fondos de pensiones, lo que también contribuye a la volatilidad del mercado local.

Nuevas pérdidas podrían llevar al peso hacia el nivel de 850 por dólar alcanzado por última vez en abril de 2020. El mínimo histórico del peso se sitúa en 878,96 por dólar y se registró el 19 de marzo de 2020.

La curva de los swaps de Cámara de Chile ahora descuentan alzas de tasas de 125 puntos básicos para fin de año, llevando la tasa de política monetaria a aproximadamente un 2,75%. Se prevé otro ajuste de 250 puntos básicos para el próximo año y que la tasa finalizará el 2022 sobre el 5,25%.

El peso colombiano avanzaba un 0,1% a 3.769,76 por dólar. La moneda supera a sus pares latinoamericanos al tiempo que el crudo WTI registraba un alza del 2% el viernes.

Los mercados locales de Perú están cerrados el viernes por un feriado local. El banco central subió anoche la tasa de política monetaria desde 1% a 1,5%, en línea con las expectativas.

El sol se recuperó aproximadamente un 0,9% entre el lunes y el jueves. Esta semana, el sol fue una de las divisas con mejor desempeño de los mercados emergentes después de que el reemplazo del primer ministro de extrema izquierda reforzara la confianza de los inversionistas en la moderación de las políticas.

