Periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov ganan Premio de la Paz

(Bloomberg) -- Maria Ressa de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia ganaron el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para salvaguardar la libertad de expresión.

Están “recibiendo el Premio de la Paz por su valiente lucha por la libertad de expresión en Filipinas y Rusia”, dijo el Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, el viernes en un comunicado. “Al mismo tiempo, son representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas”.

Los dos compartirán el premio de 10 millones de coronas suecas (US$1,1 millones), el primero que se otorga al periodismo desde que lo ganó el reportero alemán Carl von Ossietzky en 1935.

Ressa ha recibido amplios elogios internacionales por sus investigaciones de presuntos abusos policiales en los esfuerzos antidrogas del presidente Rodrigo Duterte. En junio de 2020, fue declarada culpable de cargos por difamación cibernética iniciados por un empresario que argumentó haber sido difamado por un informe sobre sus presuntos vínculos con el contrabando de drogas.

Los defensores del periodismo dicen que el caso es parte de una campaña de intimidación oficial. El portavoz de Duterte en ese momento negó el papel del presidente y calificó la condena como resultado de un “mal periodismo” y una “mala abogacía”. Liberada bajo fianza, Ressa apeló el fallo, luchó contra un caso de evasión de impuestos y una acusación de los reguladores de que el apoyo financiero que recibió su medio de comunicación Rappler violaba una prohibición sobre la propiedad extranjera de los medios.

“El comité del Premio Nobel de la Paz se dio cuenta de que un mundo sin la narración de los hechos significa un mundo sin verdades ni confianza”, dijo en Youtube después del anuncio. “Y si no tienes ninguno de estos, ciertamente no puedes superar al coronavirus o al cambio climático”.

Ressa fue incluida en 2020 en la clasificación de Bloomberg de las 50 personas más influyentes y había estado en listas similares de la revista Time.

Muratov es cofundador y editor en jefe de Novaya Gazeta, un periódico de investigación respaldado por el exlíder soviético Mikhail Gorbachev que ha sido durante mucho tiempo una fuente de informes contundentes sobre Rusia bajo el Gobierno de Putin. Ha pagado un alto precio y al menos cuatro de sus periodistas han sido asesinados, incluida Anna Politkovskaya, quien fue muerta a tiros el 7 de octubre de 2006, el cumpleaños de Putin.

Novaya Gazeta “es el periódico más independiente de Rusia en la actualidad, con una actitud fundamentalmente crítica hacia el poder”, dijo el Comité.

Los premios anuales por logros en física, química, medicina, paz y literatura se establecieron en el testamento de Alfred Nobel, inventor sueco de la dinamita, que murió en 1896. El banco central de Suecia añadió un premio en ciencias económicas en 1968.

