Oyarzabal: "Si tuviera que fichar a uno, sería Mbappé"

Milán, 8 oct (EFE).- Mikel Oyarzabal eligió a Kylian Mbappé como el jugador que ficharía de la delantera de Francia, rival de la selección española en la final de la Liga de Naciones el domingo en San Siro, en la que piensa que si España mantiene su nivel tiene "posibilidades de ganar".

"Si tuvieras que fichar a uno, de cara a futuro y por la juventud que tiene, sería Mbappé. Está por delante de Benzema y Griezmann que son grandísimos jugadores y lo están demostrando durante años. Cualquiera de los tres sería un gran fichaje pero me quedo con lo mío, con la selección, en buena dinámica, trabajando como equipo como pocos lo hacen", manifestó en rueda de prensa.

Cuando Oyarzabal era un niño, en su club, la Real Sociedad, ya goleaba Antoine Griezmann. "Yo era chiquitín y no tenía mucha idea de lo que era el fútbol, pero su paso por el club ya se veía claramente el tipo de jugador que era. Marco su época y siguió su camino. Sabemos la calidad que tiene, intentaremos usar nuestras armas para frenarle a él y al resto".

Las individualidades de Francia son mayores que las de España pero Oyarzabal resaltó la fuerza del grupo como clave para poder ser campeones de la Liga de Naciones y conquistar, nueve años después, un título.

"Está claro que son grandísimos jugadores, sabemos el nivel que tiene Francia pero no hay que tenerle miedo a nada. Respeto por el contrario porque es un gran equipo pero nosotros también hemos demostrado que lo somos. Por encima de cualquier individualidad nos basamos en el colectivo y si estamos acertados vamos a tener oportunidades de ganar", opinó.

Entre Francia y Bélgica, aseguró Mikel que los internacionales españoles no tenían "preferencia alguna" porque las dos son "grandes selecciones" y tiene la seguridad de que jugando como ante Italia, España tendrá firmes opciones de alcanzar el título.

"Si estamos acertados, hacemos lo que tenemos que hacer tendremos posibilidades de ganar. Es importante vencer en este tipo de competiciones, en la Eurocopa hicimos un gran papel, en la semifinal a nadie le gusta caer y lo hicimos tras un gran partido, merecimos más pero el equipo compite siempre y es lo importante. Tenemos una idea muy clara en el juego y es importante ganar campeonatos".

En el plan de partido que se espera ante Francia, destacó Oyarzabal la importancia de evitar pérdidas de balones que permitan transiciones a la velocidad de los delanteros. "Tenemos nuestras ideas y armas, hemos trabajado para que el domingo el partido esté a nuestro favor".

Por último, elogió el nivel de Gavi a sus 17 años tras su estreno con la absoluta. "El fútbol es aprovechar las oportunidades y Gavi la ha aprovechado en el Barcelona cuando le ha llegado y en la selección. No dudamos del nivel que tiene, lo hemos visto, ha debutado por algo y nosotros agradecidos de que esté aquí". EFE

