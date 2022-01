Noruega.- Laboristas y centristas noruegos logran un acuerdo para formar un Gobierno minoritario

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Partido Laborista y el Partido del Centro de Noruega han anunciado este viernes que han logrado un acuerdo para formar un Gobierno minoritario de centro izquierda, casi tres semanas después de los comicios y tras la retirada del Partido de la Izquierda Socialista de la mesa de negociaciones.



El líder del Partido Laborista, Jonas Gahr Store, futuro primer ministro de Noruega, ha confirmado la noticia para señalar que han logrado acordar un programa "para hacer avanzar Noruega".



Por el momento, no obstante, no se ha presentado el resultado de las negociaciones, algo que tendrá lugar el próximo miércoles, una vez se haya presentado el proyecto para los presupuestos estatales, ha detallado el líder de los centristas, Trygve Slagsvold Vedum.



Store y Vedum se han reunido estos últimos días para ultimar la coalición que gobernará, aunque todavía quedan algunos aspectos a perfilar que se discutirán durante el fin de semana, han indicado ambos en una rueda de prensa, recoge la cadena NRK.



El Partido Laborista salió vencedor de unas elecciones en las que logró desbancar a los conservadores de la primera ministra, Erna Solberg, y en un primer momento había planteado una coalición tripartita, que incluyera al Partido de la Izquierda Socialista, algo que ya habían llevado a cabo con anterioridad, concretamente entre 2005 y 2013 y bajo la batuta del actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



No obstante, el Partido del Centro abogó por un Gobierno sin el Partido de la Izquierda Socialista y las posturas distanciadas entre ambos acabó propiciando la salida de los socialistas de la mesa de negociaciones.