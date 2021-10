Nicaragua aplicará la vacuna Pfizer a embarazadas y madres lactantes

El Gobierno informó el sábado pasado que aplicará a partir del 20 de octubre próximo de forma voluntaria las vacunas cubanas contra la covid-19 a niños de 2 años en adelante y a adolescentes hasta los 17 años, que suman 2,1 millones de personas, un 32,3 % de la población total del país centroamericano. Foto de archivo. EFE/Jader Flores

Managua, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que el próximo 13 de octubre comenzará a vacunar contra la covid-19 a las mujeres embarazadas y puérperas, así como a madres lactantes, quienes serán inoculados con la fórmula Pfizer.

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que el lunes próximo tienen previsto recibir 223.470 dosis de vacunas de Pfizer, mediante el mecanismo Covax, que garantiza medicamentos a países pobres.

"Iniciaríamos el miércoles 13, Dios mediante, la vacunación voluntaria de quienes lo deseen, lo soliciten: mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación, puérperas y lactantes", detalló Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega.

La también primera dama indicó que esa jornada de vacunación se extenderá hasta el 3 de noviembre.

Explicó que Nicaragua recibirá dos lotes de vacunas de Pfizer, el segundo de 81.900 dosis, que llegarán también en octubre, aunque aún no tienen una fecha concreta.

En un inicio, Murillo dijo que también aplicarían la fórmula Pfizer a niños mayores de 12 años que tengan enfermedades crónicas, pero está vez no los mencionó.

El Gobierno informó el sábado pasado que aplicará a partir del 20 de octubre próximo de forma voluntaria las vacunas cubanas contra la covid-19 a niños de 2 años en adelante y a adolescentes hasta los 17 años, que suman 2,1 millones de personas, un 32,3 % de la población total del país centroamericano.

El Ministerio de Salud de Nicaragua avaló el uso de emergencia de las vacunas cubanas, Abdala y Soberana 02, para que se administren tres dosis de cada una.

Hasta ahora las inyecciones en Nicaragua únicamente están disponibles para personas de 30 años o más.

El Gobierno había anunciado que tenía como meta vacunar a 2,8 millones de personas de 30 años en adelante, de un total de 6,5 millones de nicaragüenses, es decir el 43,8 % de la población total.

La pandemia ha dejado 205 muertes por la covid-19 y 14.937 casos confirmados en 18 meses, según el Ministerio de Salud.

Por su parte, la red de médicos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.551 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 29.481 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.