Media España se libera de todas las restricciones por el covid-19

Varias personas con y sin mascarilla pasean por una de las principales calles comerciales de la capital grancanaria, en una imagen de archivo. EFE/Ángel Medina G.

Madrid, 8 oct (EFE).- España, con uno de los menores índices de contagios por coronavirus de Europa y en "riesgo bajo" por primera vez desde julio de 2020, encara un largo fin de semana con medio país libre de restricciones que disfruta sobre todo del ocio nocturno.

Estas nuevas condiciones coinciden con cuatro días festivos para gran parte de la población, ya que el próximo martes 12 de octubre es la fiesta nacional y muchos españoles unen como festivo el lunes y aprovechan para viajar y disfrutar del ocio.

Los datos de la pandemia animan a esta nueva situación, ya que España registró este viernes una incidencia acumulada de 48,1 casos por cada 100.00 habitantes a catorce días como media nacional.

Estos datos no se veían desde julio de 2020, cuando el país acabada de salir de un duro confinamiento, pero ahora hay un elemento nuevo, el alto grado de vacunación.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 89,7 % de la población tiene al menos una dosis de la vacuna y el 79,6 % cuenta con la pauta completa, porcentaje que asciende al 89,7 y 87,5 respectivamente si se tiene en cuenta solo a la población diana (a partir de 12 años, que es a la que va destinada la vacuna).

No obstante, España roza los cinco millones de contagios y registra 86.778 de fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

MEDIA ESPAÑA SIN RESTRICCIONES

Ocho de las diecisiete Comunidades Autónomas (regiones) españolas, entre ellas Madrid, Valencia y el País Vasco, concluyeron ya el proceso de desescalada iniciada hace unos meses y otras como Andalucía están a un paso de conseguirlo.

En total, más de 21 millones de personas pueden vivir ya "casi" como antes de la pandemia, excepto por el uso de la mascarilla en lugares cerrados.

En el resto del país las restriccciones se han reducido considerablemente, con la ampliación de los aforos de la hostelería y la reapertura total del ocio nocturno, aunque en algunas regiones como Cataluña, las Islas Baleares y Galicia, se pide el "pasaporte covid" -que acredita la vacunación completa- para acceder a los locales.

Por todo el país se ven terrazas, bares y restaurantes llenos de clientes; y cines, teatros y exposiciones recuperando su público habitual.

BAILAR EN DISCOTECAS

Los datos muestran que se está ganando la batalla al virus, lo que permite levantar restricciones impuestas hace más de año y medio, entre ellas, poder bailar en discotecas, como ya lo pudieron hacer ayer en Cataluña, siempre que llevaran el "pasaporte Covid".

Según la patronal del ocio nocturno, la pasada madrugara abrieron en Cataluña un 40 % de los locales y esperan que este fin de semana el porcentaje suba al 70 %

En Madrid, los jóvenes podrán bailar en las discotecas a partir de esta noche, aunque tendrán que llevar mascarilla y no se podrá beber en la pista.

La supresión de las restricciones en el ocio nocturno era una demanda insistente por parte de los empresarios del sector, que insistían en que sus espacios eran seguros y que así se reducirían los conocidos como "botellones".

Son reuniones masivas de jóvenes al aire libre para beber y bailar, que se convocan sobre todo los fines de semana por toda España y que en las últimas semanas han sido especialmente masivos en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, con miles de personas congregadas sin guardar ninguna medida de seguridad, con el riesgo que supone.

PRUDENCIA NECESARIA

A pesar de los buenos datos, tanto respecto a la incidencia de la pandemia como a la vacunación, las autoridades sanitarias insisten en mantener la prudencia.

Como norma general, es obligatorio el uso de la mascarilla en interiores y en aquellos lugares en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó hoy que seguirá así durante algún tiempo, sobre todo ahora que se acerca el otoño en España y es época de virus respiratorios.