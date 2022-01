Malí.- Malí descarta un "divorcio" con Francia e insiste en su derecho a contratar mercenarios del Grupo Wagner

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de transición de Malí, Choguel Maiga, ha dicho que no cree que vaya a haber un "divorcio" con Francia, en un intento por rebajar las tensiones bilaterales tras los últimos cruces de declaraciones, si bien ha incidido en el derecho de Bamako a contratar a mercenarios a través del Grupo Wagner.



"Malí y Francia son una vieja pareja. Hay momentos en los que se viven tensiones domésticas, pero no creo que vaya a derivar en un divorcio. Uno se enfada, dice muchas cosas en el momento de tensión. Creo que se ha perdido mucha sangre fría", ha manifestado, en unas declaraciones concedidas a la emisora Radio France Internationale.



Sin embargo, Maiga ha incidido en que "la sociedad con Francia no es exclusiva" y ha agregado que Bamako "tiene derecho a garantizar la seguridad de los ciudadanos", en medio de las disputas diplomáticas por los contactos con el Grupo Wagner, propiedad de un magnate cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, para el despliegue de mercenarios en el país.



"A fecha de hoy, todo lo relativo al Grupo Wagner deriva de artículos de prensa y rumores. Hemos dicho que el día que firmemos algo, lo haremos público", ha defendido. "No vamos a escondernos ni a tener vergüenza por cooperar con quien pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha zanjado.



Los supuestos contactos entre Bamako y el Grupo Wagner han tensado aún más las relaciones entre Malí y Francia, ya deterioradas a raíz de los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021 y ante los planes de París para reconfigurar su despliegue militar en el Sahel.



Así, las autoridades malienses llamaron recientemente a consultas a su embajador en París después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijera que sin la presencia de estas tropas en el Sahel a raíz de la intervención militar de 2013 "no habría Gobierno en Malí".



"Sin Francia en el Sahel no habría Gobierno en Malí, lo digo muy claramente", manifestó en una entrevista concedida a la emisora France Inter, antes de defender que sin la intervención francesa en enero de 2013 "los terroristas habrían tomado el control de Bamako y de todo el país".



"El Ejército francés no puede reemplazar la falta de trabajo del Estado de Malí", indicó, cerca de una semana después de que París advirtiera a las autoridades de transición malienses de que "perderá el apoyo internacional" y quedará "aislado" si alcanza un acuerdo con el Grupo Wagner.



El Grupo Wagner ha enviado mercenarios a varios países de África durante los últimos años --entre ellos Libia y República Centroafricana (RCA)--, lo que ha provocado suspicacias por la implicación de Moscú en varios conflictos en el continente.