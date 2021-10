Lula: Brasil, no Petrobras, debe controlar precio de combustible

(Bloomberg) -- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del próximo año, defendió la intervención del Gobierno en la política de precios de la petrolera estatal Petrobras.

“Lo que pasa es que la gestión de Petrobras actualmente es más importante que el presidente de la república”, dijo el líder de izquierda a periodistas en Brasilia, criticando al mandatario Jair Bolsonaro por permitir que la empresa suba sus precios. “Los precios del combustible y del gas de cocina han subido innecesariamente porque Brasil es autosuficiente en petróleo”.

El combustible se ha encarecido en todo el mundo este año a medida que las economías reabren tras la pandemia. En Brasil, la gasolina es aproximadamente un 40% más cara que hace un año, lo que se suma a una inflación que supera el 10% y perjudica la popularidad de Bolsonaro.

Sin embargo, el presidente ha apoyado ampliamente las políticas de precios adoptada por Petróleo Brasileiro SA, que cotiza en bolsa. Petrobras subió el viernes los precios de la gasolina y el gas de cocina, diciendo que la medida era necesaria para evitar interrupciones en el suministro. El presidente del banco central, Roberto Campos Neto, dijo que la decisión de la compañía se sumará a las ya crecientes expectativas de inflación.

Lula, quien se ha estado reuniendo con partidos de centro e izquierda desde que su condena por corrupción y lavado de dinero fue anulada por el Tribunal Supremo a principios de este año, dijo que solo decidirá su candidatura el próximo año después de más conversaciones. Pero hay pocas dudas de que se postulará.

“Solo Dios y mi partido pueden impedir que sea candidato”, dijo durante una prensa de una hora y media de duración.

