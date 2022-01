La Reina Letizia enamora en su viaje a Suiza con un sofisticado y versátil look de estreno

MADRID, 8 (CHANCE)



Ajena al revuelo mediático que se ha creado por la publicación en Francia de la biografía del Rey Juan Carlos, 'Mon Roi déchu' ('Mi Rey caído), la Reina Letizia continúa con su apretada agenda pública, que este viernes la ha llevado hasta la ciudad de Basilea, en Suiza, donde ha presidido en solitario una exposición dedicada a Francisco de Goya en la Fundación Beyeler.



Una de las muestras más importantes sobre el famoso pintor fuera de nuestro país que cuenta con la colaboración del Museo Nacional del Prado, que se podrá ver entre el 10 de octubre y el 23 de enero de 2022 en la localidad suiza, y que Doña Letizia ha recorrido demostrando un gran interés por las pinturas de Goya, demostrando una vez más su compromiso con la cultura.



Pero, además de arte, la moda se ha convertido en la otra gran protagonista de la jornada, puesto que la Reina ha vuelto a darnos una lección de estilo con el favorecedor look de estreno que ha elegido para su viaje exprés a Suiza.



Un look ultrafemenino ¡que nos ha encantado! Principalmente la falda, totalmente distinta a todas las que le habíamos visto hasta ahora gracias a su acabado brocado en verde metalizado con un delicado estampado floral en tonos grises en relieve. De silueta lápiz y por debajo de la rodilla, se trata de uno de los estrenos más acertados de Doña Letizia en los últimos meses y, por el momento, se desconoce quién es su creador, pero es innegable que se ajusta a la silueta de la monarca a la perfección, marcando su silueta.



Una prenda tan sofisticada como versátil que ha combinado con un grueso jersey de lana también en color verde con mangas amplias que ha remangado para mayor comodidad. Como complementos, la Reina ha elegido unos salones y una cartera de mano a juego, en tonos metalizados muy similares a las flores de la falda, que, si no nos engaña la vista, ¡también son nuevos!