La Fed debe iniciar reducción de estímulo pese a datos de empleo

(Bloomberg) -- La Reserva Federal probablemente analizará la desaceleración del mercado laboral estadounidense en septiembre y dará el primer paso hacia la eliminación del estímulo por pandemia en su reunión del próximo mes.

“Esto no cambia el cronograma de reducción gradual del estímulo de la Fed”, dijo Rubeela Farooqi, economista jefe de Estados Unidos en High Frequency Economics. “Para el “tapering” de la Fed, es probable que se hayan cumplido los estándares tanto sobre la inflación como sobre el mercado laboral. Sin embargo, eso dice poco sobre el endurecimiento de la política, que pasa por una prueba mucho más rigurosa y todavía está un poco distante”.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dejó las tasas de interés cercanas a cero en su reunión de septiembre y dijo que comenzar a reducir los US$120.000 millones en compras mensuales de activos del banco central “podría estar justificado pronto” si la economía continúa progresando. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a periodistas que el proceso podría comenzar desde la reunión de la Fed del 2 y 3 de noviembre y que la prueba del FOMC para la reducción en términos de “progreso sustancial adicional” para el empleo “esté prácticamente atendido”.

En septiembre, EE.UU. agregó 194.000 nóminas no agrícolas, el avance más bajo de este año y muy por debajo de las expectativas, luego de un aumento revisado al alza de 366.000 en agosto, según mostró el viernes un informe del Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo cayó al 4,8%, reflejando en parte una disminución en el tamaño de la población activa. Mientras tanto, los salarios promedio por hora aumentaron.

La Fed puede ver el informe como más positivo en general que el número de nóminas principales, impulsado por las revisiones del mes anterior y los problemas de ajuste estacional para los trabajadores del sector de la educación que pueden haber influenciado las cifras, dijo Roberto Perli, socio de Cornerstone Macro LLC. Perli también prevé que el inicio de la reducción del estímulo será a partir de noviembre.

Además, los aumentos salariales y la caída de la tasa de desempleo podrían verse como una señal de que hay menos personas sin trabajo.

“Los halcones de la Fed destacarán el rápido crecimiento salarial como una señal de que el mercado laboral continúa endureciéndose”, dijo Thomas Costerg, economista sénior para Estados Unidos de Pictet Wealth Management. “La Fed trabajó mucho para construir un consenso sobre la reducción en noviembre que realmente, en esta etapa, será difícil detener el tren”.

El FOMC se reunirá el 2 y 3 de noviembre, pero el informe de empleo de octubre no estará disponible para entonces. Si la Fed retrasara inesperadamente la reducción, la última reunión del año es del 14 al 15 de diciembre.

