Kiko Rivera habla por primera vez de su acercamiento a Isabel Pantoja

La suerte le sonríe a Kiko Rivera. Y es que a pesar del duro golpe que ha supuesto la muerte de su abuela, desde que doña Ana falleció no han dejado de sucederle cosas buenas. Así, además de su reconciliación con Isabel Pantoja tras su visita a Cantora después de un año sin hablarse, el Dj está triunfando con el single 'Te extraño' y acaba de recibir el primer premio de su carrera.



Un reconocimiento del que Kiko se enteraba en directo durante la rueda de prensa de los Premios Radiolé, que se celebrarán el próximo 29 de octubre en Sevilla y donde el marido de Irene Rosales actuará por primera vez. Pletórico, y mucho más hablador de lo que en él es habitual pese a la exclusiva que ha concedido a una conocida revista y que verá la luz en los próximos días, el hijo de Isabel Pantoja no ha tenido problemas en hablar del gran momento profesional que atraviesa - "quizás de los mejores de mi vida profesionalmente", confesaba - y de su acercamiento a la tonadillera, a quien que no podrá visitar en los próximos días, como ha asegurado, "porque tengo trabajo".



Confirmando entre risas que "personalmente" también está "muy bien", Kiko se ha mostrado muy cauto a la hora de hablar de su reconciliación con Isabel Pantoja: "Poquito a poquito, ya se verá. No vengo a hablar de eso aquí hoy, pero quiero que sepa todo el mundo que todo a su debido tiempo y poquito a poco", ha afirmado, con una actitud radicalmente opuesta a la que tenía hasta hace una semana a la hora de referirse a su progenitora, de quien no ha dudado en asegurar que "como artista es la mejor del mundo. No hay nada que decir". Eso sí, del juicio al que se enfrenta la folclórica y por el que podría ser condenada a 3 años de cárcel, el Dj ha asegurado que "de eso no se nada".



Muy discreto a la hora de hablar la relación con su madre e insistiendo en que "estamos aquí para hablar de música que es mi trabajo", Kiko ha admitido que está "muy feliz". "El hecho de estar aquí para mí ya es un momentazo y si resulta que me lo diesen para mí sería algo maravilloso poder disfrutar de la presencia de mi madre", aseguraba sin tener ni idea de que minutos después se enteraría de que había logrado el primer premio de su carrera artística.



Durísimo con su prima Anabel Pantoja, de la que no ha querido ni hablar, Kiko evitaba contestar a la pregunta de si la echa de menos, dejando claro a la única que extraña en estos momentos es "a mi abuela. Como ya todo el mundo sabe, mi abuela ha sido una persona muy importante en mi vida. Me está dando fuerzas también ahora para todo lo bonito que me está llegando, el single está muy bien, estoy ahora aquí en unos premios, no sé si me lo van a dar o no así que desde el cielo me llegan buenas energías y eso es lo importante y con lo que me quedo. Y si lo gano va directo al cielo".



"Ya vosotros mismos os encargáis, y lo único que me gustaría es que todo el mundo sea feliz y que me den el premio a mí. Eso es lo que me gustaría", ha afirmado cuando le hemos preguntado si le gustaría hacer las paces con su prima, y sin adelantar nada de lo que contará sobre Anabel en la exclusiva que saldrá la semana que viene.



Minutos después, y tras enterarse de que iba a recibir el primer premio de su carrera, "algo que no me esperaba y ha sido fantástico", Kiko ha hecho balance de lo que supone este reconocimiento tras una etapa especialmente complicada a todos los niveles: "Ha sido un año muy malo no solo para los artistas, hay muchas familias que comen de esto y en lo personal tampoco ha sido un año bueno* El fallecimiento de mi abuela lo último y desde el cielo ella me está trayendo cositas buenas y estoy muy contento, muy feliz".



"Es el primer premio de mi vida, espero que no sea el único, ahora toca disfrutarlo. El día 29 lo vamos a gozar en Sevilla donde estrenaré un single junto a Los Rebujitos y es que estoy feliz, que me voy a tomar una cerveza", ha apuntado, confesando que es a doña Ana a quién dedicará este galardón. "Con el permiso de los míos, de mi mujer y de mis hijas, va dedicado a mi abuela, porque ella es la que me ha mandado esa energía positiva desde el cielo", ha afirmado emocionado.



Una gran noticia que, como ha confirmado, "claro que sí que diré a mi madre", admitiendo que le encantaría contar con la presencia de la tonadillera cuando reciba el premio: "Para mí sería maravilloso tener ese día a los míos, ¿no? A mí mujer, mis hijas son muy pequeñas para este tipo de cosas, pero sí, mi mujer, mis amigos más cercanos* Mi gente que al final es, como siempre digo, el que quiera estar, estará y quién no que sea porque no pueda o tiene que hacer otra cosa que también puede pasar, pero yo invitaré a los míos". Una invitación en la que, sin embargo, parecen no estar incluidas ni su hermana Isa ni su prima Anabel, ya que cuando le hemos preguntado por ellas, ¡esta ha sido su reacción!