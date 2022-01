José Ortega Cano rompe su silencio tras la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco

14-06-2021 José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Este miércoles saltaba a la luz la noticia de que Gloria Camila ha demandado a Rocío Carrasco, para que deposite los escritos íntimos de Rocío Jurado en un juzgado e impedir que éstos se hagan públicos en la segunda parte de su serie documental. Un paso al frente por parte de la actriz que, dispuesta a todo para defender el honor y la intimidad de su madre, ha comenzado una batalla legal contra su hermana.



Una sorprendente noticia cuando los rumores de un acercamiento entre ambas sonaban cada vez con más fuerza, y sobre la que Gloria Camila guarda silencio, sin confirmar o desmentir su demanda a Rocío Carrasco.



Siempre al lado de su hija, "como es lógico", José Ortega Cano acaba de pronunciarse por primera vez sobre la batalla legal que ha iniciado la colombiana para defender los derechos fundamentales de su madre y, asegurando que "no puedo decir nada" de la demanda, sí confiesa que "por supuesto" que confía en la justicia.



Mucho más hablador que en sus últimas apariciones, y tras visitar a José Fernando en el Centro psiquiátrico San Juan de Dios, donde el joven está ingresado desde hace 4 años, el diestro nos ha contado cómo está su hijo: "él está muy bien, está muy tranquilo", señala, confesando que todavía "no le puedo decir" cuando recibirá el alta y podrá comenzar una nueva vida con su pareja, Michu, y su hija Rocío.



Además, y a pesar de mostrarse muy discreto con la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco, Ortega Cano no ha tenido problema en piropear a su hija, que está triunfando como actriz en la serie 'Dos vidas', un exitoso debut en el mundo de la interpretación.