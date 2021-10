Jay Wheeler, nominado a dos Grammy Latinos, lanza nuevo tema, "Biol-101"

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

San Juan, 8 oct (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler, recién nominado a dos Grammy Latinos por Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón por su éxito con Myke Towers, "La Curiosidad", lanzó este viernes su nuevo sencillo y video musical, "Biol-101".

"Estoy muy emocionado de que todos escuchen esta canción. Realmente queríamos hacer algo diferente esta vez, especialmente después de establecer el estado de ánimo con 'Take My Life' y continuar empujando los límites del reggaetón", dijo Wheeler en un comunicado de prensa.

Con "Biol-101", Jay Wheeler explora nuevos ritmos, agregando influencias en los géneros del house y EDM al bajo tradicional del reguetón, creando una fusión pegajosa para escuchar en casa o bailar en los clubes, se destaca en el comunicado.

"Biol-101" es el quinto sencillo de Wheeler este año, después de "Viendo El Techo", "Amor de Febrero", "Dos Tragos" y "Take My Life" junto a Tyla Yaweh.

El video musical de "Biol-101" fue dirigido por Webster Torres y muestra a Wheeler con una hermosa chica en un coche y una actuación acompañada de dos escenarios diferentes que se vuelven muy íntimos.

Wheeler es uno de los artistas latinos más destacados del momento, con más de 1.000 millones de reproducciones y discos multiplatino en Estados Unidos y España.

Recientemente, su sencillo "Viendo El Techo" alcanzó el primer puesto en las listas Latin Airplay y Latin Rhythmic de Billboard, tras haber ganado el premio "Nueva Generación Masculina" en los Premios Juventud, posicionándose así como uno de los artistas latinos más solicitados de esta generación.

Wheeler ya cuenta con dos discos producidos por el puertorriqueño DJ Nelson, "Platónico" (2019) y "Platónicos" (2020).