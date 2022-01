Jaime Peñafiel carga contra el Rey Felipe VI: "Lo que hizo con Don Juan Carlos es anticonstitucional"

05-07-2020 Jaime Peñafiel POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Al pie del cañón a sus 89 años, Jaime Peñafiel ha reaparecido tras la publicación de la biografía del Rey Juan Carlos de Laurence Debray, 'Mon Roi déchu' ('Mi Rey caído') y lo ha hecho apoyando fervientemente el regreso a España del Emérito y cargando contra el Rey Felipe VI, con el que se muestra, una vez más, muy crítico.



"El Rey debe venir cuando quiera, tiene que venir. Lo que nadie se explica es que su hijo le echara de su casa", apunta el veterano periodista, asegurando que lo que hizo Don Felipe "es anticonstitucional". "Hay un artículo de la constitución que dice que no se puede expulsar a ningún ciudadano de su país", afirma.



Fiel a su espontaneidad y sin entender cómo el monarca 'echó' de su casa y de su país a su padre, don Jaime asegura que con la Fiscalía archivando las causas por las que investigaron a Don Juan Carlos, el Emérito debería regresar a España ya. "Por qué no viene, puede venir cuando... iba a decir una burrada, cuando quiera". "Que venga cuando le salga de los cojones", afirma el periodista apasionado.



Además, y después de los rumores de que podría haber algo más que una simple amistad entre Don Juan Carlos y Laurence Debray, Peñafiel se muestra tajante: "Eso se lo ha inventado alguien y no entiendo por qué. Es totalmente mentira". "Yo la conozco y no hay nada. Hizo un libro, luego un programa que se emitió en la televisión francesa y nada más. Son amigos", insiste.



Si quieres ver qué opina el veterano cronista de la Reina Sofía, a la que no duda en definir como "una gran profesional que aguanta con mucha dignidad las infidelidades porque ya está acostumbrada", ¡dale al play!