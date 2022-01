Ivonne Reyes cumple 54 años

06-10-2021 IVONNE REYES SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 8 (CHANCE)



Ivonne Reyes, esa mujer a la que siempre hemos visto en los platós de televisión como colaboradora o como personaje entrevistado, y es que cuántos momentos maravillosos nos ha dado que se han quedado para siempre guardados en le hemeroteca del corazón. Hoy, la madre de Alejandro Reyes cumple 54 años, como una persona completamente renovada y sobre todo, que ha enterrado por fin el hacha de guerra con Pepe Navarro.



Atrás quedaron esos años en los que Ivonne acudía a los micrófonos de los medios de comunicación y a los platós de televisión a hablar de la guerra judicial y mediática que tenía con Pepe Navarro por demostrar la paternidad de su hijo. Eso forma parte del pasado y ya hace muchos meses que no oímos a la colaboradora hablar de ello, de hecho se le ha preguntado y no ha querido dar ningún detalle sobre nada que tenga que ver con el que fuera presentador.



Como bien sabemos, legalmente, Alejandro Reyes es el hijo de Pepe Navarro, aunque más tarde se presentaran dos pruebas de ADN que confirmaban que no era así biológicamente. Cabe destacar que en ese caso prima la legalidad y por tanto, el hijo de Ivonne Reyes es también del presentador.



Sea como fuere, Ivonne Reyes tiene una relación súper especial con su hijo, al que defendió con garra en los platós cuando éste participó como concursante de 'Supervivientes'. Además, se muestra como una mujer completamente renovada, como coach y como el resultado de lo que siempre quiso ser. Así es ella, una mujer sensacional y espectacular a sus 54 años.