Italia y el Chelsea dominan las candidaturas al Balón de Oro

La selección italiana de fútbol en una foto de archivo. EFE/EPA/Marco Betorello / POOL

Luis Miguel Pascual

París, 8 oct (EFE).- Italia, campeona de Europa de naciones, y el Chelsea, ganador de la Liga de Campeones, dominan la lista de 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, en la que figuran el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el croata Luca Modric, ganadores de las últimas doce ediciones.

Cinco campeones de Europa con Italia y seis jugadores del Chelsea, cinco de ellos vencedores de la Liga de Campeones más el recién fichado Romelu Lukaku, figuran en la lista elaborada por 180 periodistas y desvelada este viernes por la revista France Football, que anunciará el ganador el próximo 29 de noviembre.

Solo el jugador de origen brasileño Jorginho ha ganado ambos trofeos, aunque las apuestas no le sitúan entre los favoritos, honor que otorgan a Messi, ganador de la Copa América, donde además fue el mejor jugador y máximo goleador.

El futbolista, que este verano dejó el Barcelona por el París Saint-Germain puede sumar así su séptimo Balón de Oro, incluido el último, entregado en 2019, ya que el año pasado fue suspendido por la pandemia.

Su compañero brasileño en el París Saint-Germain Neymar, dos veces tercero, su compatriota del Inter de Milán Lautaro Martínez, también campeón de América, y el uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez, ganador de la liga española y autor de 21 goles, completan la lista de sudamericanos que pueden alzarse con el prestigioso galardón que será entregado el próximo 29 de noviembre.

Los italianos Nicolo Barella, Leonardo Bonucci, Jorginho, Giorgio Chiellini y el meta Gianluiggi Donnarumma, son los italianos que optan al premio, por delante de los ingleses, finalistas de la Eurocopa, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount y Raheem Sterling.

Por clubes, el Chelsea, campeón de Europa, cuenta con seis candidatos, ya que ha incorporado al belga Romelu Lukaku, por delante de los cinco del Manchester City, finalista de la Liga de Campeones, y de los cuatro del París Saint-Germain, que ha incorporado a Messi y a Donnarumma y que ya contaba con Neymar y Kylian Mbappé.

Azpilicueta, Ngolo Kanté, Mason Mount, Jorginho, además de Lukaku, fichado este verano del Inter, son los representantes del ganador de la pasada Liga de Campeones, mientras que el finalista cuenta con Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Phil Foden, Raheem Sterling y Riyad Mahrez.

Por ligas, la inglesa acapara la mayor parte de las candidaturas, 15, frente a las 5 de la española, los 4 de Italia y Francia, todos ellos en el PSG, y los dos de Alemania.

La lista también contiene a algunos de los futbolistas más brillantes del año, aunque no hayan sumado títulos, como el noruego Erling Haaland, máximo goleador de la Liga de Campeones, el francés Kylian Mbappé, autor de 42 goles en el año o su compatriot Karim Benzema, que ha logrado 23 dianas y 9 asistencias.

El belga Kevin de Bruyne, campeón de Inglaterra y finalista de la Liga de Campeones, o el polaco Robert Lewandowsky, que ha superado con 41 dianas el récord mítico de Muller, también optan al premio.

Entre las sorpresas figura el joven español Pedri, elegido a sus 18 años mejor joven de la pasada Eurocopa, su compatriota Gerard Moreno, ganador con el Villarreal de la Liga Europa, donde fue máximo goleador, y el danés Simon Kjaer.

Su principal mérito, haber rescatado a su compañero Eriksen durante la pasada Eurocopa, cuando se desplomó en el césped, además de haber contribuido a llevar a Dinamarca hasta la semifinal de la competición.

Entre las grandes ausencias destaca la del francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que no faltaba desde 2016, además del holandés del Liverpool Virgil van Dijk, segundo de la última edición y que ha sido víctima de una larga lesión.

Pedri es el único componente de la lista de 30 que también figura entre los 10 candidatos al trofeo Kopa, que designa al mejor sub-21 del año.

Junto a él están los ingleses Mason Greenwood (Manchester United) Jude Bellingham (Borussia Dortmund) y Bukayo Saka (Arsenal), los alamanes Jamal Musiala (Bayern de Múnich) y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), el belga Jérémy Doku (Rennes), el holandés Ryan Gravenberch (Ajax de Ámsterdam), el estadounidense Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain).

Donnarumma es el único que figura también en la lista del trofeo Yashin a mejor portero.

El italiano, elegido mejor jugador de la pasada Eurocopa, que ganó su selección, competirá con su ahora compañero en el PSG, el costarricense Keylor Navas, además del Aston Villa Emiliano Martínez y del brasileño del Manchester City Ederson.

Completan la lista el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, su compatriota del Inter de Milán Samir Handanovic, el alemán del Bayern de Múnich Manuel Nauer, el danés del Leicester Kasper Schmeichel y el senegalés del Chelsea Edouard Mendy.

El Balón de Oro femenino está dominado por España, que ha logrado cuatro nombres entre la lista de 30 elaborada por un jurado de 50 periodistas especializados en fútbol femenino.

Se trata de las barcelonistas Alexia Putellas, Sandra Paños y Jennifer Hermoso y de la del París Saint-Germain Irene Paredes.

También opta a tomar el relevo de la estadounidense Megan Rapione, ganadora en 2019 de la única edición en la que se ha entregado el Balón de Oro femenino, la portera chilena del Lyon Christiane Endler.

El Barcelona tiene otra jugadora entre las candidatas, la holandesa Lieke Martens.

Pero es el Chelsea, con cinco candidatas la que más nombres ha conseguido, la canadiense Jessie Fleming, la sueca Magdalena Eriksson, la inglesa Fran Kirby, la noruega Pernille Haerder y la australiana Sam Kerr.

El PSG también tiene tres postulantes, además de Paredes: la canadiense Ashley Lawrence y las francesas Kadidiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto, mientras que el Lyon cuenta con otra, además de Endler, la gala Wendie Renard.

Completan la lista la canadiense Christine Sinclair (Thorns FC), la sueca Stina Blackstenius (BK Häcken), la inglesa Ellen White (Manchester City), la holandesa Vivianne Miedema (Arsenal) y la estadounidense la estadounidense Samantha Mewis (North Carolina Courage).