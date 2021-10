G Squared destinará parte de fondo de US$1.200M a América Latina

(Bloomberg) -- G Squared, que ha respaldado a empresas como Airbnb Inc. y Spotify Technology SA, destinará parte de un nuevo fondo de riesgo de US$1.200 millones a acuerdos con startups en América Latina, lo que se suma a la afluencia de inversiones extranjeras en la región este año.

G Squared, con sede en Chicago, abrirá una oficina en Miami dedicada a América Latina, y planea comenzar a cerrar inversiones en los próximos meses, dijo el fundador y socio gerente, Larry Aschebrook, en una entrevista. Se invertirán hasta US$200 millones del fondo G Squared V en la región, señaló.

“Esta región del mundo ha sido un poco ignorada desde la perspectiva del capital de riesgo. Pero estamos viendo que eso cambia ante nuestros ojos”, comentó Aschebrook. “Se verá mucho más flujo de capital haacia la región. Los inversionistas norteamericanos seguirán entrando. Y se están acuñando muchos más unicornios”.

La inversión anual en capital de riesgo en la región está a punto de superar los US$10.000 millones por primera vez este año, impulsado en gran medida por un aumento de inversionistas extranjeros como Sequoia Capital y SoftBank Group Corp., que lanzó su segundo fondo dedicado a América Latina. Una docena de startups han alcanzado el llamado estado de unicornio —empresas con una valoración de US$1.000 millones o más— desde 2020, según una lista compilada por CB Insights.

Mientras que muchos de los competidores de G Squared ya establecieron operaciones, Aschebrook dijo que América Latina “se encuentra en el primer capítulo de su crecimiento”. Comparó la región con Asia-Pacífico, con sus ciudades densamente pobladas y poblaciones insuficientemente atendidas.

“Cuando hay una gran base de población y muchas ciudades y hay problemas en esos mercados, superpuestos con tecnología, se crea una oportunidad”, dijo.

G Squared, que ha realizado inversiones en empresas como Twitter Inc. y Uber Technologies Inc. antes de que saliera a bolsa, se considera un inversionista en crecimiento y apunta a empresas que están a 3 o 4 años de su debut en la bolsa, dijo Aschebrook. La compañía tiene dos sociedades de adquisición con fines especiales en la Bolsa de Valores de Nueva York. Espera que la mayoría de las ofertas públicas iniciales de empresas latinoamericanas continúen realizándose en los mercados de capitales estadounidenses.

Tyson Morgan, socio de G Squared, dirigirá la oficina de Miami, que contará con cinco empleados. La compañía está buscando inversiones en toda la región, centrándose en empresas de tecnología financiera y de seguros, internet de consumo y transporte, entre otras. Realizó su primera inversión en la región en Facily, una empresa de comercio social con sede en Brasil.

“Verán una serie de inversiones provenientes de nosotros en el corto y largo plazo”, dijo Aschebrook.

Nota Original:G Squared Joins LatAm Venture Craze After $1.2 Billion Round

