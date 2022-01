Fútbol/Sub-21.- Crónica del España - Eslovaquia, 3-2

08-10-2021 Jugadores de la selección española Sub-21. España reacciona a tiempo para el pleno Dos goles de penalti permitieron a los de De la Fuente remontar a Eslovaquia ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES SEVILLA SEFUTBOL



España reacciona a tiempo para el pleno



Dos goles de penalti permitieron a los de De la Fuente remontar a Eslovaquia



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La selección española Sub-21 mantiene su pleno de victorias en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría después de imponerse este viernes a Eslovaquia en La Cartuja (3-2), un partido en el que consiguió neutralizar en dos ocasiones la ventaja del combinado centroeuropeo y ponerse por delante con un gol de penalti de Juan Miranda en el minuto 88.



Tres de tres para los hombres de Luis de la Fuente, que se mantienen al frente del Grupo C tras derrotar a Rusia (4-1) y Lituania (0-2) en sus primeros compromisos. Todo en un partido en el que la 'Rojita' tuvo que demostrar su capacidad de reacción y su calma para confirmar la remontada ante un rival que consiguió adelantarse.



Al calor de La Cartuja, España se encontró pronto con el primer contratiempo de la noche; después de dos acciones de peligro de Abel Ruiz y de Turrientes, fue el centrocampista Jan Bernát el que logró inaugurar el marcador tras aprovechar un buen pase filtrado para batir por bajo a Agirrezabala (min.19).



Aun así, el combinado local lo siguió intentando con insistencia y rondó continuamente el área eslovaca. Un par de remates de Sergio Gómez y otra ocasión clara de Nico Williams estuvieron a punto de igualar el choque, pero nada cambió al descanso a pesar del dominio español.



Tras el paso por vestuarios, Kadak estrelló un balón en el palo y la 'Rojita' respondió, esta vez sí, con fortuna; tras una falta lateral colgada por Sergio Gómez, Hugo Guillamón se encargó de empatar el choque (min.58). Sin embargo, Lichy, que acababa de ingresar en el terreno de juego, capturó un rechace en el 71 que volvió a poner a Eslovaquia por delante.



España recobró la esperanza cuando, en el 80, el colegiado señaló penalti por una falta de Krajcirik sobre Fer Niño, y Sergio Gómez no falló con un tiro raso desde los once metros. Todavía quedaba tiempo, y una nueva pena máxima, esta vez de Svidersky sobre Raúl Moro, permitió a Juan Miranda completar la remontada (min.88).



Fer Niño todavía pudo incrementar la renta en el descuento, pero erró en el mano a mano ante el portero y el marcador ya no se movió. Con ello, los de De la Fuente siguen líderes de grupo antes de recibir el próximo martes, también en Sevilla, a Irlanda del Norte.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - ESLOVAQUIA, 2 (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: Agirrezabala; Gómez, Francés (Nico González, min.64), Guillamón, Miranda; Rodri (Fer Niño, min.46), Vencedor (Chust, min.64), Turrientes (Nico Melamed, min.74); Nico Williams (Raúl Moro, min.46), Abel Ruiz y Sergio Gómez.



ESLOVAQUIA: Krajcirik; Kovacik, Nemcik, Kosa, Mesik; Pokorny, Lavrincik (Svidersky, min.80), Bernát (Lichy, min.69); Kapralik (Kmet, min.69), Kadak (Trusa, min.62) y Goljan (Galcík, min.62).



--GOLES:



0-1, min.19: Bernát.



1-1, min.58: Hugo Guillamón.



1-2, min.71: Lichy.



2-2, min.80: Sergio Gómez, de penalti.



3-2, min.88: Miranda, de penalti.



--ÁRBITRO: Kevin Clancy (SCO). Amonestó a Hugo Guillamón (min.37), a Vencedor (min.41), a Francés (min.53) y a Nico Melamed (min.85) por parte de España y a Lavrincík (min.28), a Bernát (min.43), a Kaprálik (min.54), a Trusa (min.64), a Krajcírik (min.79) y a Pokorny (min.92) por parte de Eslovaquia.



--ESTADIO: La Cartuja.