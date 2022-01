Fútbol/Selección.- Oyarzabal: "No hay miedo a nada y hemos demostrado ser un gran equipo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Mikel Oyarzabal ha asegurado que en el equipo no tienen "miedo a nada" y que el domingo, en la final de la Liga de Naciones ante Francia, intentarán jugar como en la semifinal ante Italia y seguir demostrando el potencial como grupo que tiene el combinado de Luis Enrique Martínez.



"Sabemos el nivel que tiene Francia pero no hay que tenerle miedo a nada. Respeto por el contrario, un gran equipo y selección, pero sin miedo porque nosotros también hemos demostrado ser un gran equipo, más allá y por encima de cualquier nombre el equipo se caracteriza por lo colectivo", manifestó en rueda de prensa.



El delantero de la Real Sociedad aseguró que no tenían "preferencia alguna" entre Francia o Bélgica para esta final. "Son grandes selecciones y cualquiera nos iba a poner en aprietos. Nos ha tocado Francia, pero nos centramos en lo nuestro. Si como contra Italia estamos acertados y hacemos lo que tenemos que hacer, tendremos más opciones de ganar y es lo que vamos a buscar", aseguró.



Y lo harán en base a una idea de juego que prime lo colectivo. "En la Euro hicimos un gran papel, en la semifinal a nadie le gusta caer y caímos aunque con un gran partido y quizá merecimos algo más. El equipo compite igual en una Euro, amistosos o final de la Liga de Naciones, tenemos una idea clara de juego y que hay que llevarla todos juntos", manifestó.



"Si dibujamos un plan de partido, no dibujaríamos perder balones y tener transiciones en contra. Tenemos nuestras ideas y armas, trabajaremos para que el domingo esté un poco más a nuestro favor antes de que inicie con un plan de juego que ya veremos", aportó.



A nivel personal, y con tantos jugadores jóvenes en el equipo, ve normal que tenga que dar pronto "un paso adelante" y ocupar un puesto, pese a tener ahora 24 años, de veterano. "Te guste o no, es lo que te toca y tienes que saber hacer. Aquí en la selección, pese a que hay jóvenes y debutantes, hay gente veterana que lleva muchos partidos y años compitiendo y otros que estamos entrando en la dinámica y viniendo varias veces. El cambio es lógico y se está dando, llegará el momento de dar el paso adelante pero con naturalidad, asumiendo las cosas y sin forzar nada", apeló.



Preguntado por Antoine Griezmann, una de las referencias ofensivas de Francia, reconoció que era "chiquitín" cuando el galo estuvo en la Real Sociedad, pero que marcó "su época". Ahora, no obstante, si tuviera que ficharle a él, a Benzema o a Mbappé, se quedaría con este último.



"Si tuviera que fichar a uno de cara al futuro y largo plazo, por la juventud que tiene Mbappé está en un punto por delante de los otros dos. Pero tanto Benzema como Antoine son grandes jugadores, lo han demostrado años atrás y este año. Cualquiera sería un gran fichaje, pero me quedo con lo mío y con nuestra selección. Estamos trabajando muy bien", defendió.



En cuanto a Aymeric Laporte, que eligió jugar la Euro con España y no con su Francia natal, a la que se mide ahora, le ve bien. "Aymeric está como uno más, con ganas de hacerlo igual de bien que el resto y de ganar el partido del domingo. Todos tenemos una única y misma idea que es ganar el domingo, intentar hacer un buen partido, tener buenas sensaciones y llevarnos este campeonato, que nos hace mucha ilusión", reiteró.



"Gavi ha aprovechado la oportunidad en el Barça y también cuando ha venido a la selección. No dudamos de su nivel, le hemos visto y conocido, como los que le han hecho debutar en Barça y aquí. Nosotros no estamos sorprendidos, sino agradecidos de que esté aquí", apuntó sobre el joven talento español del Barça, que debutó con la absoluta en la 'semi' contra Italia.