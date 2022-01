Fútbol/Mundial.- (Crónica) El eterno Müller salva a Alemania frente a Rumanía

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El jugador alemán Thomas Müller rescató a su selección este viernes en el partido frente a Rumanía (2-1) gracias a un gol salvador a nueve minutos para el final que permite a los bávaros seguir al frente de la clasificación en el grupo J para el Mundial de Catar 2022, mientras que una Gales sin Gareth Bale no pasó del empate en Praga (2-2).



En el Volksparkstadion de Hamburgo, la selección de Hansi Flick tuvo que sudar el triunfo ante el combinado rumano, que destacó por su orden y su gran solidaridad defensiva. Para suerte de los visitantes, el partido se les puso de cara a los diez minutos con un tanto de Ianis Hagi, el hijo del mítico 'Gica' Hagi, en una jugada donde pudo hacer más el portero del Barça Ter Stegen.



La empresa se complicó para los locales, que no igualaron el marcador pasado el descanso tras un pase de Reus que culminó Gnabry. Ahí el partido se volcó completamente para los alemanes, que tuvieron que esperar al minuto 81 para quedarse con los tres puntos y dar un paso de gigante hacia el próximo Mundial. Muller fue quien remató -con instinto asesino- un balón al segundo palo tras un córner desde el costado derecho.



Alemania manda con 18 puntos, seis más que Macedonia del Norte, que goleó sin problemas (0-4) a Liechtenstein, colista del grupo. La tercera posición -empatados con los normacedonios- es para la Armenia de Joaquín Caparrós, que sigue sorprendiendo tras empatar con Islandia (1-1) a domicilio.



Además, la selección de Gales no pudo con la República Checa en el Sinobo Stadium en un partido con muchas alternativas. Ramsey adelantó a los galeses pasada la media hora, Pesek empató a los dos minutos y en la segunda mitad el propio Ramsey marcaba en propia meta el 2-1 para los centroeuropeos. Finalmente, James pudo impedir la derrota en el 69'.



Por su parte, en el grupo G sigue liderando Países Bajos tras su triunfo por la mínima frente a Letonia, fuera de casa, gracias a un gol del jugador del Ajax Davy Klassen a pase del barcelonista Memphis Depay. Los de Louis Van Gaal tienen dos puntos de ventaja sobre Noruega y cuatro sobre Turquía, que empataron entre ellas (1-1) en Estambul.



Por último, en el grupo H comparten liderato Croacia y Rusia al imponerse en sus respectivos enfrentamientos. Los subcampeones del mundo vencieron 0-3 a Chipre con goles de Perisic, Gvardiol y Livaja, además Modric falló un penalti, y los rusos hicieron lo propio en casa frente a Eslovaquia (1-0).