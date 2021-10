Fisac cree que el partido ante Andorra será "de los más difíciles"

El entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfirio Fisac, en una imagen de archivo. EFE/Quique Curbelo

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- El entrenador del Gran Canaria, Porfirio Fisac, ha considerado este viernes que el choque de este domingo ante Andorra será “uno de los partidos más difíciles” a los que se enfrenta su equipo.

“Este partido, si queremos ganar, vamos a tener que ganarlo varias veces”, ha detallado el técnico del conjunto grancanario en una rueda de prensa telemática.

Para Fisac, Andorra “no es un equipo que se rinda ni se relaje”, sino que se trata de un conjunto “que tiene capacidad de poder crecer”, por lo que si sus jugadores quieren hacerse este domingo con la victoria tendrán que tener en cuenta varios aspectos.

“Hay que estar muy bien centrados; ellos tienen muy buen nivel de contraataque y si no les igualamos nos van a superar fácilmente”, ha adelantado el entrenador para destacar también la necesidad de “tener tranquilidad para saber jugar bien los ataques” durante el partido.

Además, “es un equipo que tiene puntos en sus manos” y habrá que “estar muy atentos a la parte defensiva”, ha añadido.

“Para nosotros, ahora mismo, es complicado cualquiera de los partidos pero entendemos que, por el grado físico, el empuje, la ambición y el trabajo que tienen, es uno de los partidos más difíciles que e nos presenta”, ha recalcado el técnico.

Cuestionado por la posición de Morabanc Andorra en la clasificación, Fisac ha considerado que por el momento el calendario “no ha sido justo” con este equipo, dado que, a su juicio, “la clasificación no la marca el talento ni la calidad, sino el calendario”.

De esta forma, ha calificado al conjunto andorrano como un equipo “bien trabajado, con orgullo y talento” que, además, cuenta con jugadores “muy determinantes que llevan muchos años” y otros que han fichado “de muy buen nivel”, procedentes Euroliga y con una contrastada experiencia en Europa.

En cuanto al estado del ‘Granca’, Fisac ha recordado que, de forma personal, no es partidario de hacer valoraciones a mediados de temporada. Sin embargo, ha explicado que el equipo todavía “está muy lejos de conseguir las cosas que realmente importan” y que, por otro lado, “ha habido dos puntos de inflexión” que han aportado cierta mejoría al equipo.

“Uno es la llegada de Albicy, que nos ha generado ese empuje y esa energía defensiva que queríamos. El otro es el establecimiento de ciertas normas ofensivas” que ha reducido el número de malos tiros, ha dicho para añadir que, por el momento, “quedan muchas más cosas que mejorar para ir progresando”.

El único jugador que está sufriendo problemas físicos en las últimas semanas es Illimane Diop, quien presenta un problema en la espalda, aunque está entrenando con el resto del equipo y espera poder contar con él este domingo, ha dicho el entrenador.

El choque entre Andorra y Gran Canaria, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Endesa, se disputará este domingo 10 de octubre a las 11:30 horas en el Polideportivo de Andorra.