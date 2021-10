Ferran Torres S.A.: 10 veces más ingresos para 2022 y goles solidarios

Ferran Torres es el nombre de moda en el fútbol español. Y su marca crece a nivel internacional. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Madrid, 8 oct (EFE).- Ferran Torres es el nombre de moda en el fútbol español. Y su marca crece a nivel internacional. La previsión es que aumente por diez sus ingresos publicitarios en 2022, siendo ya una de las imágenes más importantes de Adidas en su proyección mundial. El Manchester City lo fichó a precio de ganga (23 millones de euros) procedente del Valencia y en 14 meses la 'marca Ferran' ya da beneficios.

12 goles en 21 partidos con la selección española a sus 21 años, superando los registros de David Villa, máximo goleador histórico con 59 tantos. España, en la eterna búsqueda del '9' tras la retirada de 'El Guaje', encontró a su '9' sin serlo por posición habitual, pero sí por números.

Seis de sus siete últimos remates a portería con España han acabado en gol, dato a la altura de finalizadores de élite mundial. Los dos últimos valieron para romper la racha de 37 partidos invicta de Italia y la de no haber perdido un partido en San Siro desde 1999.

Con el Manchester City sí ha jugado de forma más habitual como delantero centro. La temporada pasada anotó 13 goles en 36 partidos a pesar de que su buen momento de forma se cortó tras sufrir duramente el coronavirus. Primer año en Inglaterra que le sirvió para que su nombre alcanzara cotas internacionales.

Empezando por Adidas, la marca que le viste. La empresa alemana apostó por él en 2019 viendo en él una estrella emergente del fútbol mundial y futuro líder del fútbol español. Y le salió bien. A partir de esta temporada le ascendió a figura internacional de la marca. Dejó de ser promesa y se convirtió en realidad, en un segundo escalafón compartido con futbolistas de renombre como el francés Paul Pogba o el egipcio Mohamed Salah; solo el argentino Leo Messi, palabras mayores, está por encima.

Con la marca 'City', expandida a nivel global, ha crecido de la mano. Sobre todo en la 'Champions', la competición de los grandes. Se estrenó con tres goles en tres partidos y finalizó la temporada siendo el máximo realizador del subcampeón de la competición, igualado con el argelino Riyad Mahrez.

Un año después de su llegada, para la Eurocopa, ya era un referente en Reino Unido. La conocida marca británica de ropa deportiva JD Sport le eligió como imagen de España para vender la 'EURO2020'.

Desde sus primeros pasos como profesional, Leaderbrock, su agencia de representación, ha confiado el desarrollo y gestión de la marca de Ferran Torres a TQTK Studios. Esta es la nueva denominación de la empresa de marketing deportivo que, entre otros, trabaja también con el futbolista del Barcelona Pedri González, también representado por Leaderbrock.

Para 2022, TQTK Studios, según apuntan a EFE, tienen previsión de multiplicar sus ingresos publicitarios por 10 gracias a acuerdos con firmas internacionales que se están cerrando; un crecimiento que ya ha logrado en sus redes sociales. Un año que lo será también de Mundial, siendo una de las caras más reconocibles de una de las favoritas como será España para la cita en Catar.

Su siguiente aparición más allá de los terrenos de juego será siendo uno de los elegidos para promocionar el videojuego oficial de la NBA, NBA 2K22, en un torneo a ocho.

Y seguirá compartiendo su lado más solidario. Empezó por el campus que lleva su nombre en su Foios (Valencia) natal, en el que este año, a pesar de las restricciones por el coronavirus, vendió todas las inscripciones en solo tres días y presta su imagen en dos causas que lleva en el corazón.

Ferran es embajador 'Champions' de la Fundación Wild at Heart, creada por Nikki Tibbles en 2015, y que trabaja en todo el mundo para ayudar a acabar con el sufrimiento de los perros callejeros con un enfoque en realojo, esterilización, educación y concienciación sobre causas y problemas urgentes.

Un tema sensible para el extremo del Manchester City, ya que los perros han formado parte de su vida desde que era niño, siempre rescatados de la calle. Cuando emprendió una nueva vida en Inglaterra se tuvo que separar de Minnie y Lluna y por la pandemia no pudo volver a Foios a visitarlos tanto como le gustaría, por lo que hace tres semanas le proporcionó una nueva vida a Milo, un perro rescatado en Bulgaria, además de realizar una donación a la fundación.

Además, su conciencia por el medioambiente la ha transformado en una organización que lidera junto a Pedri, Omar Mascarell e Ivana Andrés. 'Kick Out Plastic' aboga por usar el deporte como vía para recordar la importancia de cuidar el medioambiente, emprendiendo acciones, sobre todo, contra los plásticos de un solo uso que en algunos casos nunca llegan a descomponerse, como pueden ser las botellas, según apunta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Además de usar su imagen para inspirar al resto, llevó a cabo una recogida de basura en la playa cuando estuvo en Valencia el pasado verano junto a los niños y niñas de su campus. Goles sobre el terreno de juego que dan victorias y aumentan la 'marca Ferran' y goles solidarios para el nombre del momento del fútbol español.

Óscar Maya Belchí