Ferran entrena al margen; Pedro Porro no acaba la sesión

Imagen de archivo de un entrenamiento de la selección española. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán, 8 oct (EFE).- La selección española se ejercitó en las instalaciones de Interello, donde preparó la final de la Liga de Naciones que le enfrentará a Francia el domingo en San Siro, pendiente de Ferran Torres, que trabajó en solitario por el golpe que arrastra, en una sesión que no pudo acabar Pedro Porro por una molestia en el gemelo derecho.

El seleccionador Luis Enrique Martínez juntó a todos sus jugadores disponibles y no forzó con Ferran Torres, que sigue un tratamiento de recuperación por el fuerte golpe que sufrió en el empeine del pie derecho tras marcar los dos goles a Italia en la semifinal.

El optimismo del delantero valenciano se traslada al cuerpo técnico y todos confían en que, tras dos días de parón, pueda regresar a la dinámica de grupo en la víspera de la previa de la final y participar en el duelo ante Francia.

La sesión dejó a un jugador con molestias, Pedro Porro, por un golpe recibido en los partidos en espacios reducidos en su pierna derecha que impidió que acabase la sesión. Con dolor en el gemelo se retiró a los vestuarios y se puso en manos de los médicos y fisioterapeutas de la selección.

España se ejercitó con un gran ambiente en el Interello-Centro Sportivo Giacinto Facchetti, ciudad deportiva de la cantera y el equipo femenino del Inter de Milán.

La intensidad marcó la hora de duración de un entrenamiento en el que Luis Enrique comenzó a trasladar detalles tácticos a sus jugadores de cara a la final. La gran imagen del duelo ante Italia dejó al seleccionador temas a corregir que trasladó a sus jugadores sobre el césped.

Luis Enrique nunca ha repetido equipo como seleccionador y comenzó a ver de cerca el estado de todos sus jugadores para ir dando forma al once en su cabeza. Ante las bajas con las que cuenta, no se esperan muchas novedades en el equipo titular de la final y solo la posible entrada de Mikel Merino en el centro del campo podría ser uno de los retoques del técnico asturiano.