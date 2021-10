El cineasta Roman Polanski, imputado por difamación

Imagen de archivo de Roman Polanski. EFE/EPA/JULIEN DE ROSA

París, 8 oct (EFE).- El cineasta franco-polaco Roman Polanski ha sido imputado por difamación tras una denuncia presentada contra él por Charlotte Lewis, una exactriz que lo había acusado de haberla violado, según ha dado a conocer hoy la cadena francesa BFM TV.

Lewis, de 54 años, conoció al director, de 88, en 1983. Ella era una aspirante a intérprete y él ya un artista conocido, y ese primer día, según contó en 2010, Polanski la violó en su domicilio parisino.

Su denuncia contra él por difamación tuvo lugar tras unas declaraciones del autor de "The Pianist" o "J'accuse" en diciembre de 2019 en la revista francesa Paris Match, donde habló de las distintas denuncias recibidas por violación y se pronunció especialmente sobre Lewis.

"La primera cualidad de un buen mentiroso es una memoria excelente. Se menciona siempre a Charlotte Lewis en la lista de mis acusadoras sin citar nunca sus contradicciones", dijo en ese semanario.

Polanski, tal y como recordó BFM TV, apuntó que en la promoción de "Piratas" (1986), cinta que él dirigió y en la que ella debutó, la actriz habría dicho que fue un sueño rodar con él, que le debía "todo" o que, según un artículo de 1999 en el tabloide británico News of the World, a ella le habría gustado ser su amante.

La exintérprete asegura que sus declaraciones fueron manipuladas y señaló haber sido denigrada por el cineasta.

La imputación de Polanski, que se produjo el pasado mes de julio, abre la puerta a un proceso penal en Francia ante el Tribunal Judicial de París, que podría tener lugar en un plazo de unos dos años.

Para el entorno del director, según apuntó BFM TV en su página web, podría suponer "por fin" la oportunidad de que dé su versión de los hechos y de que haga frente a las "contradicciones" lanzadas contra él desde hace años.