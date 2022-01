EEUU/Corea.- EEUU apoya la ayuda humanitaria a Corea del Norte aunque su régimen sea el "responsable de la situación"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha confirmado que seguirá apoyando los envíos de ayuda humanitaria a Corea del Norte, aunque ha remarcado que el propio Gobierno norcoreano es "el principal responsable de la situación humanitaria en el país".



"Incluso cuando no estamos de acuerdo con el régimen (de Corea del Norte) en particular, creemos que debemos trabajar lo mejor que podamos para hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento del pubelo (norcoreano)", ha trasladado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una conferencia de prensa.



En este contexto, ha criticado que es el Gobierno del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien "continúa explotando a sus propios ciudadanos, violando sus Derechos Humanos, desviando recursos de la población para construir su programa ilegal de armas de destrucción masiva y misiles balísticos".



Pese a esto, Price ha enfatizado que Estados Unidos está involucrado en los esfuerzos para que la ayuda humanitaria arribe en el norte de la península de Corea.



Por otro lado, desde la misión de Naciones Unidas para Corea del Norte se ha invitado a que se revisen y suavicen las sanciones contra el país asiático para facilitar la asistencia humanitaria.



A este respecto, Price ha distinguido entre las sanciones impuestas por Naciones Unidas y aquellas decretadas por Estados Unidos, aunque ha reconocido que existen ciertas "escisiones en estos regímenes (de sanciones) para garantizar que, en primera instancia, no estamos haciendo nada que agrave el sufrimiento del pueblo de Corea del Norte".



"Hemos dejado muy claro que nuestra política requiere un enfoque práctico y calibrado que busque una diplomacia seria y sostenida con Corea del Norte para lograr un progreso tangible que aumente la seguridad de Estados Unidos, de nuestros aliados y nuestras fuerzas desplegadas", ha dicho.



Por su parte, desde Corea del Sur han apuntado que su vecino del norte parece estar manteniendo las restricciones sobre el movimiento de mercancías en la frontera con China, aunque sí ha relajado la llegada de provisiones por vía marítima por parte de la Organización Mundial de la Salud.



El viceportavoz del Ministerio de Unificación surcoreano, Cha Deok-cheol, ha confirmado que existen indicios de que, efectivamente, algunas mercancías con material sanitario están siendo enviados a Corea del Norte, aunque, hasta el momento, no se han confirmado cambios concretos sobre la reanudación del movimiento terrestre de materiales con China, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.