EEUU.- El Senado de Estados Unidos aprueba extender hasta diciembre el límite de la deuda

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves un acuerdo para aumentar el límite de la deuda hasta el mes de diciembre, evitando así que el Gobierno incurriera en posibles impagos.



De este modo, la Cámara alta estadounidense ha dado el visto bueno --con 50 votos a favor y 48 en contra-- a esta medida que, ahora, deberá ser aprobada también en la Cámara de Representantes, algo que, previsiblemente, sucederá la próxima semana, recoge la cadena CBS News.



Así, este proyecto eleva el 'techo de deuda' en 480.000 millones de dólares --más de 415.000 millones de euros--, y permitirá a la Administración del presidente, Joe Biden, hacer frente a sus facturas hasta el próximo 3 de diciembre.



Previamente, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, ya había anunciado un acuerdo con el Partido Republicano. "Tengo buenas noticias (...) Hemos llegado a un acuerdo para extender el límite de la deuda hasta principios de diciembre y esperamos suscribirlo hoy", explicó.



Hasta ahora, los republicanos habían estado bloqueando los esfuerzos demócratas por suspender el 'techo de deuda' con una mayoría simple de votos en el Senado, lo que implicaba que se hubiesen requerido 60 votos para sacar adelante esta medida, una cifra de senadores que el Partido Demócrata no hubiese alcanzado.



Por tanto, el acuerdo se ha logrado gracias a que el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell ha planteado una solución provisional para evitar los impagos por parte del Gobierno.



Republicanos y demócratas habían mantenido durante semanas su disputa sobre cómo elevar el techo de la deuda del Gobierno, que esperaba agotar sus recursos de emergencia el próximo 18 de octubre, con el riesgo de incurrir en impago de sus obligaciones más allá de esa fecha.



La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a advertir de que no elevar el techo de la deuda del país, arrastraría a la economía a la recesión.



"Provocaría una recesión", afirmó Yellen en una entrevista con CNBC donde señaló que "sería catastrófico no pagar las facturas del Gobierno", lo que socavaría la credibilidad de Estados Unidos.



"Los valores emitidos por el Tesoro de Estados Unidos son vistos como el activo más seguro del mundo y eso respalda al dólar como moneda de reserva mundial y poner eso en cuestión por no pagar cualquiera de nuestras facturas sería catastrófico", aseguró.