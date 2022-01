Economía.- La inflación de Chile avanza un 1,2% en septiembre, su nivel más alto en 13 años

07-07-2020 Una mujer con mascarilla baja de un autobús en Viña del Mar ECONOMIA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL MIGUEL MOYA/AGENCIAUNO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile registró en septiembre un incremento del 1,2% con respecto al mes anterior, acumulando un alza del 4,4% en lo que va de año y del 5,3% en la comparativa interanual, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país andino.



En términos mensuales, la inflación de septiembre es la más alta desde junio de 2008, mientras que en términos interanuales la subida de precios es la mayor desde noviembre de 2014. De su lado, la inflación subyacente, que no incluye precios de alimentos ni energéticos, avanzó un 0,9% entre agosto y septiembre.



En el noveno mes del año, todos los bienes y servicios analizados experimentaron una variación positiva en su comparativa intermensual. Entre las rúbricas que registraron mayores aumentos destacaron los alimentos y las bebidas no alcohólicas (2,1%), transporte (2,7%) y vivienda y servicios básicos (0,7%).



En la comparativa interanual, el transporte fue el área que se anotó un mayor crecimiento, con un alza del 12,6%; seguida de bienes y servicios diversos (8,2%), equipamiento y mantención del hogar (6,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (5,2%).



Con estos datos, el Banco Central chileno acomete la semana que viene su siguiente reunión de política monetaria. En su última decisión, la institución sorprendió con un alza de 75 puntos básicos sobre los tipos de interés, para dejarlos en un nivel del 1,5%.