Desconecta.- Un hombre de 83 años acepta retos artísticos en TikTok con su hija llevando sus dibujos a otro nivel

Un hombre de 83 años acepta retos artísticos en TikTok con su hija llevando sus dibujos a otro nivel.



A Mona-Lisa-Di-Maccio, una joven actriz, de 19 años, residente en Londres, Reino Unido, le gusta compartir su tiempo libre con su padre haciendo retos y desafíos artísticos para TikTok.



Últimamente, la pareja ha ganado cierta notoriedad en la red social con un desafío que consiste en que Gérard, el padre de 83 años de Mona, trate de imitar los bocetos que ella dibuja.



La gracia para los usuarios que no siguen a esta pareja es que Gérard es un artista profesional capaz de llevar los trazos de su hija a otro nivel.



https://www.youtube.com/watch?v=RvmfeX2t35c



La idea de estos desafíos por parde de Mona es que su padre vuelva a tener interés por pintar, una actividad que compartían juntos cuando ella era pequeña y su padre la sentaba a dibujar cuando le apetecía para enseñarle sus trucos.



"Por supuesto, mi padre, que tiene 70 años de experiencia artística, no me decepcionó", confesó la joven a Caters.



Actualmente, padre e hija comparten cuenta en TikTok donde le siguen cerca de 400.000 seguidores y acumulan más de 11 millones de "me gusta".