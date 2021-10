De los automóviles a las 'ARMY bombs': la escasez de chips llega al mundo del K-pop

Por Noor Zainab Hussain y Nivedita Balu 8 oct (Reuters) - Mientras los principales grupos de K-pop se preparan para volver a los escenarios o para transmitir en directo nuevos espectáculos después de haber sido marginados por la pandemia, sus seguidores descubren que la crisis mundial de los chips también ha alcanzado al mundo de las melodías pegadizas, los trajes brillantes y las elaboradas rutinas de baile. Las varitas luminosas, un accesorio imprescindible para los entusiastas del pop coreano, se han vuelto más caras y difíciles de conseguir debido a la escasez que ha afectado a la producción de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles. Las varitas luminosas que los seguidores agitan durante los conciertos y los eventos virtuales están equipadas con los llamados microcontroladores para la gestión de la energía y para emparejarse con un teléfono para cambiar de color. Los dispositivos ponen de manifiesto hasta qué punto el ajuste se ha extendido por diversas industrias y aspectos de la vida cotidiana. El precio de las varitas luminosas, utilizadas por los "ARMY" o seguidores de la megabanda BTS y denominados "ARMY bombs", ha aumentado en 2 dólares, hasta los 59, a partir del 1 de octubre, según informó Weverse Shop, de Hybe , culpando a la "persistente escasez mundial de semiconductores". "Espero que los precios no suban demasiado, ya que muchos ARMY y seguidores de otros grupos no pueden permitirse esos precios", dijo Pervushina Elizaveta, empleada de una empresa de entretenimiento y seguidora de BTS de Estepona, España. Los seguidores de la banda surcoreana SEVENTEEN tendrán que desembolsar 3 dólares más por sus varitas luminosas, mientras que los seguidores de grupos como EXO, SHINee, Girls' Generation y Blackpink, de YG Entertainment, no tendrán mucha suerte. La tienda global de SM Entertainment dijo que los luces de EXO, SHINee y Girls' Generation se habían agotado, mientras que las de Blackpink estaban agotadas en el sitio web oficial de la banda. Hybe, SM Entertainment y otras empresas coreanas de entretenimiento no respondieron a las solicitudes de comentarios. Mientras que BTS, nominado a los Grammy, tiene previsto actuar en directo en Los Ángeles en noviembre y diciembre por primera vez desde el inicio de la pandemia, otros intérpretes surcoreanos están programando espectáculos en línea. Aun así, los seguidores están deseando aprovecharlas al máximo, con barras de luz encendidas y compartiendo mensajes en los chats. "Es una forma divertida de sentirte conectado con otros seguidores de todo el mundo, así que cuando puedes disfrutar de un concierto, incluso desde casa, te sientes de alguna manera parte de algo increíble", dijo Starla Stafford, una seguidora de Chattanooga, Estados Unidos (Reporte de Nivedita Balu y Noor Zainab Hussain en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)