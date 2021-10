De la Fuente dice que el partido servirá de "experiencia"

EFE/José Manuel Vidal.

Sevilla, 8 oct (EFE).- El seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente, aseguró este viernes que el 3-2 logrado ante Eslovaquia en Sevilla en la fase de clasificación para el Europeo, después de ir todo el partido con el marcador en contra, servirá de "experiencia" para futuros encuentros.

El técnico riojano, en su comparecencia de prensa tras el partido, reconoció que fue bastante "extraño" y resaltó: "Cualquier equipo te puede poner en problemas y más uno organizado como Eslovaquia, que ha aprovechado los errores que le hemos dado".

"Tienes que estar muy bien para ganar partidos con solvencia. Me hubiera gustado no sufrir tanto, pero nos viene muy bien para que se viva esta experiencia. Muchos son debutantes y seguro que el próximo día estaremos mucho mejor", señaló.

De la Fuente aseguró que no es "cortoplacista" y que "este equipo tiene recorrido", aunque también reconoció que hay que "seguir corrigiendo muchísimas cosas".

El seleccionador sub-21 no quiso olvidarse del apoyo del público que se dio cita este viernes en el estadio de La Cartuja y valoró que siempre animara con el resultado desfavorable, algo que ayudó al equipo.