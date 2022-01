DDHH.- Amnistía denuncia la condena de muerte a mujeres en juicios "deficientes" que no consideran la violencia sufrida

Critica que los sistemas "perpetúan un castigo aberrante" contra mujeres que han vivido abusos que dan lugar a los delitos



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves la "discriminación execrable" que sufren las mujeres condenadas a muerte en juicios "deficientes" que "no tienen en consideración factores atenuantes", como los abusos y violencia que han sufrido previamente a los delitos por los que han sido sentenciadas.



Con motivo del Día Mundial de la Pena de Muerte, la organización ha recordado cómo, en "numerosos" casos, "se niega justicia" a mujeres condenadas a muerte que, antes del delito por el que fueron condenadas, "sufrieron de manera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al delito en cuestión".



"Muchas mujeres han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada", ha criticado al respecto el director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla, en un comunicado.



Asimismo, ha aseverado que al condenar a estas mujeres a muerte, los sistemas de justicia del mundo "perpetúan un castigo aberrante y cruel" y "hacen pagar a las mujeres la falta de medidas de las autoridades para combatir la discriminación".



Khosla ha advertido, además, de que los casos que se conocen al respecto "no son más que la punta del iceberg" dada la "ausencia de transparencia" existente sobre el empleo de la pena de muerte.



Según Amnistía, en numerosos casos, la "pasividad" de las autoridades a la hora de tomar medidas sobre denuncias y prácticas discriminatorias concretas ha dado lugar a una "cultura de abusos" que las mujeres condenadas a muerte han tenido que soportar previamente, con lo que, luego, "sufren una segunda discriminación en el sistema de justicia penal".



Uno de estos casos es el de la sudanesa Noura Hussein Hamad Daoud, quien fue condenada a muerte en abril de 2017 por el asesinato del hombre con el que fue obligada a casarse con 16 años.



Tras haber contraído matrimonio a la fuerza y haberse trasladado, por obligación, al domicilio de él tres años después, su esposo la golpeaba y violaba, inmovilizándola, con ayuda de dos de sus hermanos y un primo, ha relatado la organización, que, junto a otros grupos, hizo campaña en defensa de Noura hasta que su pena fue conmutada.



Sin embargo, otras mujeres "no han tenido tanta suerte", ha alertado Amnistía, que en 2018, documentó la ejecución de la kurda Zeinab Sekaanvand en Irán, detenida con 17 años y condenada por el asesinato de su esposo, quien la había agredido sexualmente desde niña junto a su cuñado.



En la misma línea, la organización ha apuntado a la situación en países como Ghana, donde la pena de muerte preceptiva para ciertos delitos, como el de asesinato, "ha impedido a algunas mujeres alegar experiencias de violencia de género y discriminación como factores atenuantes de la condena".



En Malasia, la "mayoría abrumadora" de las mujeres condenadas a muerte y, sobre todo, las extranjeras, han sido declaradas culpables de tráfico de drogas, delito castigado, de manera preceptiva, con la pena capital, ha condenado también Amnistía Internacional.



"Al terminar el año pasado, 108 países habían abolido por completo la pena de muerte. Afortunadamente, el mundo está dando la espalda a la idea de que los Estados pueden negar el derecho a la vida. Aun así, seguiremos haciendo campaña por la erradicación de la pena de muerte hasta que todos los países la hayan abolido", ha añadido al respecto Khosla.



Por último, Amnistía ha llamado a actuar en apoyo de una propuesta legislativa de Ghana que aboliría la pena de muerte para la mayoría de los delitos. Así, ha pedido escribir un mensaje al presidente del Parlamento del país o a su ministro de Justicia, o participar en la campaña a través del hashtag #Ghanavoteforabolition.