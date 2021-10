Crudo WTI alcanza US$80 por barril por primera vez desde 2014

(Bloomberg) -- Los futuros del crudo West Texas Intermediate alcanzaron los US$80 el barril por primera vez desde noviembre de 2014, ya que una crisis energética global impulsa la demanda y la OPEP+ mantiene los suministros ajustados.

El aumento del crudo de referencia sobre el nivel clave se produce después de que el Departamento de Energía de Estados Unidos dijera que no tenía planes “en este momento” de recurrir a las reservas de petróleo del país, lo que enfrió los temores de que el repunte se atenuaría con el suministro de emergencia.

Esos comentarios se produjeron después de que Arabia Saudita y sus socios optaran por aumentar solo modestamente su producción en noviembre. Muchos analistas esperaban que la OPEP+ incrementara más su oferta, ya que el alza de los precios del gas natural provocaría un aumento de la demanda de petróleo este invierno.

El crudo West Texas Intermediate para entrega en noviembre avanzaba US$1,75 a US$80,05 el barril a las 10:09 a.m. en Nueva York.

Nota Original:WTI Crude Hits $80 a Barrel for First Time Since 2014

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.