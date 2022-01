Coronavirus.- Australia recomienda una tercera dosis de la vacuna para personas "gravemente" inmunodeprimidas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El panel de expertos sobre vacunas de Australia ha recomendado este viernes una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas "gravemente inmunodeprimidas, que serán ofrecidas a estas personas a partir de la semana que viene.



El Grupo de Asesoría Técnica de Australia sobre Inmunización (ATAGI) ha resaltado que personas que sufren ciertas enfermedades o que están siendo sometidas a tratamientos inmunosupresivos como la quimioterapia podrían no estar suficientemente protegidas con dos dosis de la vacuna.



Así, ha resaltado que "la tercera dosis busca maximizar el nivel de respuesta inmune a un nivel tan cercano posible como el de la población general", antes de recomendar que estas personas reciban esta tercera inyección entre dos y seis meses después de la segunda.



El ATAGI ha manifestado que, sin embargo, "la protección tras las tres dosis en personas gravemente inmunodeprimidas aún podría ser más baja que la de la población general", por lo que ha abogado por mantener el uso de la mascarilla y el distanciamiento social "incluso después de la tercera dosis".



Por su parte, el ministro de Sanidad australiano, Greg Hunt, ha manifestado que unas 500.000 personas entrarían en este grupo, antes de incidir en que las personas que estén inmunodeprimidas, pero no "gravemente", no recibirán esta dosis, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.



El ATAGI ha manifestado que las vacunas de Pfizer y Moderna serían las preferibles para estas terceras dosis, si bien ha agregado que la de AstraZeneca podría ser utilizada para pacientes que ya hayan recibido dos dosis de este fármaco.



El Ministerio de Sanidad australiano ha indicado en su último balance que hasta la fecha se han detectado 120.043 casos y 1.389 muertos, incluidos 1.150 contagios y siete fallecidos durante las últimas 24 horas.



Asimismo, ha apuntado que en estos momentos hay 23.401 casos activos, mientras que 1.520 personas permanecen hospitalizadas. Además, las autoridades investigan 1.116 casos sospechosos.



Por otra parte, ha destacado que 16.799.188 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que supone el 8,15 por ciento de los australianos mayores de 16 años. Entre ellos, 12.423.475 han recibido también la segunda, es decir, el 60,2 por ciento de los mayores de 16 años.