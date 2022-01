Ciencia.-Escamas de pintura, nueva amenaza ambiental para los océanos

08-10-2021 Una escama de pintura microscópica, que mide alrededor de 320 ?m de diámetro, recolectada durante una encuesta de CPR en el sur del Mar del Norte. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ANDREW TURNER, UNIVERSITY OF PLYMOUTH



Las escamas de pintura podrían ser uno de los tipos de partículas microplásticas más abundantes en el océano, según sugiere una nueva investigación.



A través de una serie de estudios realizados en todo el Océano Atlántico Norte, los científicos estimaron que cada metro cúbico de agua de mar contenía un promedio de 0,01 escamas de pintura.



Esto, dicen, sugiere que el material ocupa el segundo lugar en términos de abundancia registrada después de las fibras microplásticas, que tienen una concentración estimada de alrededor de 0,16 partículas por metro cúbico.



Un análisis químico detallado de algunas de las escamas, realizado en algunas de las partículas recolectadas durante los estudios, también reveló altas cantidades de cobre, plomo, hierro y otros elementos.



Esto se debe a que están diseñados para tener propiedades antiincrustantes o anticorrosivas, y los investigadores dicen que podría representar una amenaza ambiental adicional tanto para el océano como para muchas especies que viven en él cuando ingieren las partículas.



El estudio, publicado en Science of the Total Environment, fue realizado por científicos de la Universidad de Plymouth y la Asociación de Biología Marina (MBA).



Durante las últimas dos décadas, las organizaciones han colaborado en una serie de proyectos de plásticos oceánicos, y en 2019 demostraron que había habido un aumento significativo de plásticos en mar abierto desde finales de la década de 1950.



El doctor Andrew Turner, profesor asociado (lector) de ciencias ambientales en la Universidad de Plymouth, es el autor principal del estudio actual. "Las partículas de pintura a menudo han sido un componente pasado por alto de los microplásticos marinos, pero este estudio muestra que son relativamente abundantes en el océano. La presencia de metales tóxicos como el plomo y el cobre presenta riesgos adicionales para la vida silvestre", dijo en un comunicado.



El estudio se basa en datos recopilados por el Continuous Plankton Recorder (CPR) de MBA, que está equipado con mallas de seda y remolcado en aguas superficiales similares a los espacios ocupados por los mamíferos marinos.



A lo largo de 2018, se utilizó para tomar muestras de agua de mar en toda la región del Atlántico Norte, desde el Océano Ártico hasta España, y desde el este de Estados Unidos hasta Suecia.



Se recolectaron más de 3.600 muestras durante ese tiempo y se reportaron escamas en aproximadamente 2.8% (102) de todas las sedas analizadas. Eso se compara con las fibras o hebras que se observan en el 48,8% (1.763) de las sedas durante el mismo período.



Las escamas de pintura también parecían estar más densamente distribuidas alrededor de los mares de la plataforma del noroeste de Europa que en los entornos oceánicos abiertos o más remotos.



En los laboratorios de la Universidad se realizó un análisis de las partículas de pintura mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF), con una composición química consistente con la encontrada en los cascos y otros componentes pintados de los barcos movilizados en la región atlántica.



La doctora Clare Ostle, coordinadora de la encuesta Pacific Continuous Plankton Recorder (CPR) en el MBA y coautora del estudio, agregó: "Ahora sabemos que los plásticos están en todas partes y que es probable que la mayoría de los organismos los ingieran, sin embargo, se sabe menos acerca de cuán dañina podría ser esta ingestión. Este estudio ha resaltado que las escamas de pintura son una forma abundante de microplástico que no debe pasarse por alto, particularmente porque algunos pueden tener propiedades tóxicas ".