China "esperará y verá" antes de abandonar la estrategia de 'cero covid'

La gente pasa por las tiendas mientras visita la zona de Shichahai, en Pekín, China. EFE/ EPA/ ROMAN PILIPEY

Pekín, 8 oct (EFE).- China "esperará y verá" antes de adoptar una estrategia diferente a la de "cero covid", declaró ayer Gao Fu, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, recogieron anoche los medios locales chinos.

Gao, que pronunció estas palabras en una reunión sobre salud pública de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), aseguró que China "no está lista" para convertirse en una sociedad que conviva con el virus.

Sin embargo, Gao dejó la puerta abierta a un cambio con respecto a la estrategia china: "todo se encuentra en un estado dinámico y estamos preparados para repensar la estrategia, todo es posible" y recordó que China "ya ha realizado en el pasado muchos cambios en su estrategia".

Otros países de Asia-Pacífico como Australia, Vietnam o Nueva Zelanda, que también eligieron una política de "cero covid", están paulatinamente readaptando su estrategia ante la rapidez de contagio de la variante delta y el avance de las campañas de vacunación.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció el pasado lunes un nuevo modelo que tiene en cuenta las tasas de vacunación para relajar las restricciones de movimiento.

China, que tiene una cifra oficial total de 4.636 muertos y no ha registrado ningún fallecimiento por covid desde el pasado enero, aplica estrictos controles de entrada: los pasajeros que viajan a China -solo residentes y algunos empresarios- deben presentar test negativos PCR y de anticuerpos antes de embarcar, tras lo cual les espera un periodo de cuarentena de al menos dos semanas en un hotel costeado por ellos mismos.

La semana pasada, el epidemiólogo chino Zhong Nanshan declaró que China podrá retirar sus restricciones de entrada cuando haya pocos casos de covid en el exterior y se haya logrado una proporción de vacunados de entre el 80 % y el 85 % en China.

La población china no se encuentra lejos del umbral propuesto por Zhong: según la Comisión Nacional de Sanidad, el 74,2 % de los chinos ya han recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19.