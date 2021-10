Bolivia suma 472 nuevos casos entre signos de una nueva escalada de covid-19

Esta jornada los departamentos con mayor cantidad de casos fueron Santa Cruz con 184, Cochabamba que acumuló 100 y La Paz que registró 89, mientras que en las demás seis regiones los contagios variaron entre 0 a 45. Foto de archivo. EFE/Martín Alipaz

La Paz, 7 oct (EFE).- Bolivia reportó este jueves 472 nuevos casos y 5 fallecidos por la covid-19, signos que anticipan un probable cuarto pico de contagios que podría afectar principalmente a los no vacunados.

Esta jornada los departamentos con mayor cantidad de casos fueron Santa Cruz con 184, Cochabamba que acumuló 100 y La Paz que registró 89, mientras que en las demás seis regiones los contagios variaron entre 0 a 45.

Justamente, en regiones como Santa Cruz, la más golpeada del país por la pandemia desde su comienzo en marzo del año pasado, se ha establecido que "los casos siguen en ascenso y entrando de manera leve y sostenida" en un cuarto episodio de contagios.

El reporte epidemiológico de la Gobernación cruceña estableció que "con el comportamiento ascendente de los casos" es probable que las cifras anteriores se superen, algo que refuerza la tendencia de incremento nacional que se reportó la anterior semana.

En una conferencia de prensa en La Paz, el ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó que casi la mayoría de los pacientes internados en unidades de terapia intensiva "son personas que no se han vacunado" y que por ello es necesario reforzar las estrategias de inmunización para aplicar las vacunas que aún permanecen en custodias de frío.

Auza explicó que el Gobierno está tomando las medidas necesarias "para evitar" que las vacunas no aplicadas caduquen, aunque es una posibilidad que podría ocurrir en caso de que la gente no asista a los centros de vacunación.

Desde el inicio de la inmunización a finales de enero se han aplicado ya 3.465.927 primeras dosis y 2.574.268 de la segunda, en tanto que son 891.494 las dosis únicas proporcionadas entre una población vacunable mayor de 18 años de 7,2 millones.

Justamente se ha anunciado esta semana que esa edad límite vigente desde principios de julio pasado será ampliada a adolescentes de 16 y 17 años con la llegada, el próximo 19 de octubre, de un millón de vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos y canalizadas por el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

Bolivia ha aplicado inmunizantes Sinopharm y Sputnik, adquiridas mediante compras estatales, a las que se suman del tipo AstraZeneca, Pfizer y Janssen mediante donaciones.

El país acumula 18.780 decesos y 503.022 casos confirmados de los que 20.655 se mantienen activos.