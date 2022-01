Amor Romeira, muy crítica con Kiko Rivera por sus ataques a Anabel Pantoja: "Es muy injusto"

05-01-2021 Amor Romeira, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Íntima amiga de Anabel Pantoja y uno de los rostros conocidos que asistió a su boda con Omar Sánchez el La Graciosa, Amor Romeira ha reaparecido en la fiesta que el Parque de Atracciones ha organizado para celebrar Halloween y, sin pelos en la lengua, nos ha contado cómo se encuentra la colaboradora de 'Sálvame' en plena guerra con su primo Kiko Rivera y cómo vio a Irene Rosales con su marido.



"Anabel está bien. Tiene placas, le mandaron antibióticos y ya está. Es que en Graciosa, con ese viento, los gritos que metíamos cantando todas las canciones*", afirma, asegurando que sin embargo no ha hablado con ella del enfado de su primo. "Yo le diría a Kiko que parara un poco. Su prima ha estado a su lado, le ha apoyado y siempre ha dicho que es imparcial, y todo esto le tiene que estar sentando mal", señala rotunda.



Amor sostiene que Anabel siempre ha querido que el Dj se reconciliase con Isabel Pantoja, por lo que no entiende por qué "Kiko la ataca. Está siendo injusto, le envié un mensaje diciéndole no hagas eso con tu prima, yo los quiero mucho a los dos pero Anabel es fiel a toda la familia". "El corazón siempre te va a tirar por una madre, pero a lo mejor han pasado cosas que se nos escapan a nosotros y quién va a pagar los platos rotos es la pobre Anabel que nunca habla y para ella esto es un drama, un dolor enorme", apunta.



"Anabel es una sufridora. Ha sido su boda, era una boda especial, mágica, había perdido su abuela, que no se olvide Kiko que también era su abuela. Ella se lo brindó a la persona que se ha ido, la pulsera que llevaba, el sentimiento, cómo lloró, cómo se emocionó y eso hay que vivirlo, cuando estabas allí se palpaba", confiesa Amor, criticando que Kiko no le mandase ni un mensaje para darle la enhorabuena en un momento tan especial.



Dura con el hijo de Isabel Pantoja y defendiendo que "Irene siempre ha estado al margen", la exgran hermana no entiende por qué "Kiko se pone kamikaze. Luego se arrepiente y pide perdón, pero con esas cosas de quitar caretas y demás, en el fondo se hace daño a sí mismo".



Sin embargo, Amor desmiente que haya crisis en el matrimonio de Kiko e Irene, manteniendo que "están súper bien, siempre han estado bien. La nueva etapa que tienen ahora con una Irene mucho más empoderada de decir no te paso ni una mas eso hace que la relación esté bien. Sino Kiko la liaría e Irene tendría que perdonar. Ahora están muy bien".



Además, Amor ha hablado sobre Carla Vigo, defendiendo que no se aprovecha de su parentesco con la Reina Letizia: "¿Cobrando 400 euros en un programa? Si yo fuese la sobrina de la Reina estaría en la portada del 'Hola'". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!