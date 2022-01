Alemania.- Las irregularidades de la jornada electoral de Berlín no supondrán una repetición total de los comicios

BERLÍN, 8 (DPA/EP)



La desorganización e irregularidades que sufrieron varios colegios electorales de Berlín durante las elecciones del 26 de septiembre no supondrá una repetición total de los comicios, aunque las autoridades municipales no descartan celebrar nuevas elecciones en algunos distritos.



"Sobre la base de nuestras investigaciones, las irregularidades no son de un alcance que sea relevante para el mandato asegurado o fraudulento", ha indicado el alcalde saliente de Berlín, Michael Mueller.



No obstante, el senador Andreas Geisel ha precisado que no se puede descartar la celebración de elecciones parciales en tres circunscripciones a nivel federal y en varios distritos electorales de la ciudad, donde los resultados han sido ajustados.



"La posición actual es que suponemos que las elecciones federales no se verán afectadas", ha explicado el senador.



Durante la jornada electoral se formaron largas colas, llevando a algunos votantes a esperar hasta dos horas para emitir su sufragio, muchos de los cuales, además, tuvieron que esperar pasada la hora oficial del cierre de urnas, previsto para las 18.00 horas. Además, en algunos casos también se perdieron papeletas.



Los berlineses no solo votaban por los nuevos miembros del Parlamento nacional, sino también por el Parlamento de la ciudad-estado de Berlín, mientras que también se celebraron elecciones municipales y un referéndum sobre una propuesta para permitir la expropiación a grandes inmobiliarias.



Tras una investigación inicial, los funcionarios electorales confirmaron que habían habido problemas en cerca de 100 centros de votación de los 2.257 instalados a lo largo de la ciudad.



Las irregularidades llevaron a la presidenta de la comisión electoral de Berlín, Petra Michaelis, a dimitir.