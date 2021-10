Acciones caen tras datos débiles de empleo en EE.UU.

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cayeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el viernes después de que los débiles datos laborales desestabilizaran las apuestas sobre los planes de política monetaria de la Reserva Federal.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,2% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,5%

El Dow Jones Industrial Average registró poco cambio

El índice MSCI World tuvo pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró poco cambio

El euro subió 0,2% a US$1,1571

La libra esterlina cambió poco en US$1,3620

El yen japonés cayó 0,5% a 112,22 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 1,60%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó tres puntos básicos al -0,15%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó ocho puntos básicos al 1,16%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,5% a US$79,49 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,1% a US$1.757 la onza

Nota Original:Stocks Fall, Yields Gain After U.S. Jobs Miss: Markets Wrap

