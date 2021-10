0-1. Países Bajos hace los deberes

EFE/EPA/TOMS KALNINS

David Morales Urbaneja

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- Países Bajos hizo los deberes y se puso líder de su grupo gracias a una victoria a domicilio ante Letonia (0-1), en un partido poco brillante que decidió un gol en la primera parte de Davy Klaassen con la asistencia del barcelonista Memphis Depay.

Van Gaal puede presumir de dos cosas en su vuelta a la selección neerlandesa. La fundamental, que ha devuelto la tranquilidad a los suyos. Con diez de doce puntos posibles en los partidos clasificatorios para Catar 2022, ha dado un pase de gigante para hacerse con un boleto para la cita mundialista. El técnico, con 70 años y dos meses a la espalda, se convirtió hoy en el entrenador más veterano de Países Bajos, superando la marca de Dick Advocaat.

Con los resultados de esta noche, la "Oranje" lidera el grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022 con 16 puntos y se beneficia del empate entre Turquía y Noruega, que se quedan con 14 y 12 puntos respectivamente.

No obstante, Van Gaal tendrá que resolver algunos desequilibrios. Los neerlandeses estuvieron imprecisos en ataque a pesar de acaparar la posesión de la pelota, mientras Letonia puso sus fichas en sorprender al contraataque. Frenkie de Jong cortó más de una de esas arremetidas.

Arriba, Depay fue la figura de referencia. Empezó con un disparo con la zurda demasiado escorado y estuvo a punto de marcar con un remate de espaldas con la coronilla. En el 18, dio la asistencia del primer gol con un saque de esquina. El barcelonista vio que Klaassen estaba solo en el segundo palo y el centrocampista del Ajax, de volea y con un tiro cruzado que botó en el césped, hizo pasar la pelota por una marea de piernas letonas hasta hacerla llegar al fondo de la red.

A diferencia del encuentro del pasado mayo en Amsterdam, en el que Países Bajos ganó por 2-0 con facilidad, Letonia no agachó la cabeza y se lanzó al ataque.

Primero fue Van Dijk quien despejó en el área pequeña un disparo con Justin Bijlow ya batido. Luego, Dumfries le robó la cartera a Jukovskis un segundo antes de que el lateral letón fusilase al portero neerlandés, mientras Blind y Klaassen bloquearon los segundos remates que los locales se sacaron de la manga.

La acometida letona fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos y los neerlandeses recuperaron el control. Gakpo probó suerte de cabeza y Berghuis con un tiro lejano, ambos sin éxito. Al filo del descanso, una excelente conexión entre Depay y Berghuis dejó a Dumfries en una posición privilegiada en el área, pero el lateral del Inter de Milán no fue capaz de controlar el esférico.

Al comienzo de la segunda parte, el letón Ciganiks recibió un pase de al menos cuarenta metros y erró en el tiro, demasiado cruzado. El resto fue un monólogo naranja, pues los hombres de Van Gaal intentaron hacer el segundo por tierra, mar, y sobre todo por el aire. Un testarazo de Gakpo se fue demasiado arriba, otro de De Vrij a un lado. El portero letón aprendió la lección del primer tanto y, en los siguientes saques de esquina botados por Depay, se atrevió a sacarla con los puños.

Van Gaal hizo debutar al centrocampista del Brujas Noa Lang y dio entrada al joven jugador del Ajax Ryan Gravenberch, unos cambios que le dieron frescura a la “Oranje”. Una combinación entre Dumfries y Lang llegó a Depay, que disparó a trompicones y se quejó de un posible penalti.

El seleccionador neerlandés quiso poner dinamita en la delantera no con el barcelonista Luuk de Jong, que vio todo el partido desde el banquillo, sino con Wout Weghorst. Aunque el delantero del Wolfsburgo no aprovechó sus ocasiones, el ataque neerlandés se convirtió en una avalancha. El portero letón se empleó a fondo atajando un disparo de Depay y despejando después con la pierna un remate de Gravenberch.

En la última jugada del encuentro, Letonia acarició el empate. Tras un saque de esquina, el recién entrado Igors Tarasovs disparó totalmente solo y Bijlow, casi sin trabajo durante toda la noche, hizo un paradón para alivio de los suyos.

- Ficha técnica:

0. Letonia: Ozols; Jurkovskis, Dubra, Cernomordijs, Savalnieks; Emsis (m.89: Stuglis), Zjuzins (m. 84: Karklins); Ciganiks, Kigurs (m.84: Krollis), Jaunzems (m. 81: Ontuzans); Uldrikis (m.89: Tarasovs).

1. Países Bajos: Bijlow; Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Til (m.62: Gravenberch), Frenkie de Jong, Klaassen; Gakpo (m.76: Weghorst), Depay y Berghuis (m. 62: Lang).

Goles: 0-1, m.18: Klaassen.

Árbitro: Andrew Madley (ING) no mostró ninguna amonestación.

Incidencias: Partido correspondiente al grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022 jugado en el estadio Daugava, en Riga.