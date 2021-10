WeWork dice que ingresos aumentaron por quinto mes consecutivo

A WeWork co-working office space. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

(Bloomberg) -- WeWork Cos. dijo que sus ingresos de septiembre alcanzaron los US$228 millones, sus ventas mensuales más altas este año, mientras la compañía se prepara para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En una presentación en línea a inversionistas el jueves, el director ejecutivo de WeWork, Sandeep Mathrani, pintó un futuro brillante para la empresa de espacios de oficina compartidos, a pesar de los retrasos en el regreso al lugar de trabajo causados por la pandemia de coronavirus.

“Somos la empresa adecuada en el momento adecuado”, dijo. “La flexibilidad es el núcleo del futuro de la oficina”.

Los ingresos preliminares del tercer trimestre totalizaron US$658 millones, frente a los US$593 millones del trimestre anterior, dijo la compañía.

Las tasas de ocupación continuaron aumentando, alcanzando el 60% a fines de septiembre, frente al 52% del trimestre anterior. Hace dos años, su tasa de ocupación rondaba el 70%.

Las ventas de escritorio brutas consolidadas totalizaron 154.000 en el tercer trimestre. Eso cambió poco desde aproximadamente 153.000 en el segundo trimestre. Las ventas consolidadas de escritorios nuevos totalizaron 84.000 en el tercer trimestre, a la baja frente a las 98.000 del segundo trimestre.

WeWork se encuentra en las etapas finales de un plan para salir a bolsa a través de una fusión de US$9.000 millones con la empresa de adquisición de propósito especial BowX Acquisition Corp.

Nota Original:WeWork Says Revenue Jumped in September for Fifth Straight Month

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.