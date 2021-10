Unicornio respaldado por DiCaprio ahora valorado en US$1.500M

(Bloomberg) -- MindMaze, cuyo software de realidad virtual ayuda a las personas a recuperar el movimiento después de accidentes cerebrovasculares o lesiones cerebrales traumáticas, está valorado en más de US$1.500 millones tras recibir financiación de AlbaCore Capital Group, según una persona con información al respecto.

El unicornio suizo planea utilizar la inversión de US$125 millones para que su plataforma esté disponible para más personas y realizar ensayos clínicos, según el director ejecutivo, Tej Tadi, quien fundó la empresa en 2012. Las pruebas involucran a pacientes con las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer, entre otras condiciones.

“El futuro de la medicina no es simplemente tomarse una pastilla”, dijo Tadi, neurocientífico fundador de MindMaze y exingeniero en ciencias de la computación, en una entrevista. En cambio, “se combina con una intervención de software como MindMaze. Es el entrenamiento repetitivo sistemático, continuo y muy específico lo que conduce a la recuperación”.

MindMaze, respaldado por el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio, diseña videojuegos que combinan la realidad virtual y aumentada para ayudar a las personas a restaurar la función motora después de un accidente cerebrovascular o un trauma cerebral. Los juegos, que se pueden jugar en casa o en un hospital o clínica, involucran tareas que estimulan partes del cerebro.

Para avanzar en un juego, la persona tiene que mover las manos, el tronco o las piernas de cierta manera, lo que genera una recompensa. La tecnología utiliza una cámara para rastrear los movimientos sutiles del paciente en tiempo real y los amplifica dentro del juego. El progreso puede ser monitoreado de forma remota por un terapeuta.

El producto de rehabilitación de MindMaze es utilizado por pacientes en Europa, Estados Unidos y Asia. La compañía está trabajando para obtener la autorización para el software que los médicos pueden recetar para otras afecciones.

“Si alguien tiene párkinson o demencia, iría a un médico y le recetaría el software MindMaze como si prescribiera un medicamento”, dijo Tadi. “Ese será un cambio de paradigma en el que se consumirá contenido impulsado por software para esencialmente reconfigurar el cerebro”.

MindMaze planea cotizar públicamente en el futuro, pero aún no ha tomado una decisión sobre si buscará una cotización tradicional o una fusión con un vehículo de propósito especial para adquisición, dijo Tadi.

