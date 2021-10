Un trabajado acuerdo en España busca mantener a raya los precios de los alquileres

Paso histórico para unos, "intervencionismo suicida" para otros. Tras diez meses de intensas negociaciones, el gobierno de izquierda español alcanzó un acuerdo sobre un proyecto de ley de vivienda, que prevé regular los alquileres de los grandes propietarios, para irritación de la derecha.

Previsto en el pacto de coalición suscrito a finales de 2019 por el Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la izquierda radical de Podemos, el texto de este proyecto, que busca contener los precios de los alquileres, había sido anunciado para principios de este año.

Pero las negociaciones se extendieron por los desacuerdos sobre la sensible cuestión de la regulación de los alquileres, arduamente defendida por Podemos. Esta formación finalmente se salió con la suya, a cambio del apoyo al proyecto del presupuesto para 2022, aprobado este jueves en Consejo de Ministros.

"Ha sido una negociación complicada", reconoció la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pero "entre proteger a la gente o a los grandes propietarios y promotores, nosotras lo tenemos claro", indicó en Twitter.

Los precios de los alquileres han subido con fuerza en los últimos años en España, ante la escasez de oferta. Según el portal especializado Idealista, el precio del metro cuadrado de las propiedades en alquiler aumentó un 40% entre enero de 2011 y enero de 2021.

Esta escalada ha puesto en dificultades a numerosos inquilinos, que han visto como deben dedicar cada vez mayor parte de su presupuesto a la vivienda. Según la OCDE, el 20% mas modesto destina al menos un 40% de sus ingresos a este rubro.

- Incentivos fiscales -

Para ponerle un freno a esta tendencia, la ley de vivienda prevé una mezcla de incentivos y de coacción. Se busca que el acceso a la vivienda "sea un derecho" y no "se especule", expresó en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La medida que más ha llamado la atención apunta a los grandes propietarios, a los que se les podría poner un tope. Según los primeros elementos esbozados por el ejecutivo, solo se verán concernidos aquellos particulares o empresas que rentan más de diez viviendas.

Para los pequeños propietarios, muy mayoritarios en el mercado español, los precios seguirán siendo libres. Pero habrá incentivos fiscales, como la posibilidad de reducir impuestos en hasta el 90% para quienes acepten bajar los alquileres que cobran.

En áreas "tensionadas", las autoridades locales tendrán la posibilidad de regular los alquileres en función de criterios definidos por el Estado. También podrían incrementar hasta un 150% el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a viviendas vacías, para favorecer que sean alquiladas.

El gobierno, que se comprometió a construir cerca de 20.000 viviendas sociales, anunció un bono de 250 euros (290 dólares) al mes para ayudar con el alquiler a personas de entre 18 y 35 años que ganen menos de 23.725 euros (poco más de 27.000 dólares) al año.

- Ataque "a la libertad" -

De ser aprobada en el Congreso, la aplicación de la ley podría enfrentar grandes obstáculos. Por ejemplo, concretar varias de las medidas dependerá de regiones y de alcaldías, y un buen número de ellas, donde gobierna la oposición, ya han anunciado que no lo harán.

"Estamos a favor de que la gente haga lo que le dé la gana con lo que es suyo", afirmó el jefe del Partido Popular (PP, derecha), Pablo Casado, fustigando a un gobierno que a su juicio "ataca la libertad, la propiedad privada".

El líder del principal partido de oposición, que denuncia un "intervencionismo suicida", adelantó que recurrirá el texto, que aún no ha sido divulgado, ante la Corte Constitucional.

Con esta ley, "lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos, por tanto, el precio de los mismos subirá", advirtió.

"No se puede decir que no a un proyecto de ley que no se ha podido leer ni ha sido debatido" en el Parlamento, respondió en Twitter Pedro Sánchez.

Todavía no se ha anunciado cuándo se dará a conocer el proyecto de ley.

