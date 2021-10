UE.- Bruselas se dice "impactada" y pide a Grecia y Croacia investigar posible maltrato a migrantes en su frontera

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



La comisaria de Interior, Ylva Johansson, se ha mostrado este jueves "impactada" y "extremadamente preocupada" por el presunto maltrato a inmigrantes y devoluciones en caliente ocurridas en la frontera exterior de Grecia y Croacia, según unas informaciones publicadas por un consorcio de medios europeos que Bruselas ha instado a investigar con celeridad a las autoridades de los dos países señalados.



"Creo que las informaciones publicadas dañan realmente la reputación de la Unión Europea y es motivo de una extrema preocupación", ha indicado Johansson en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntada por la opinión del Ejecutivo comunitario.



La socialista sueca ha advertido de que las presuntas actuaciones violentas "si se demuestran, son inaceptables", y ha adelantado que este mismo jueves prevé reunirse de manera bilateral tanto con el ministro de Interior griego, Notis Mitarakis, como con el ministro croata del mismo ramo, Davor Bozinovic.



A ambos les pedirá que las autoridades lleven a cabo una investigación detallada de las denuncias para aclarar si se han cometido irregularidades en la frontera exterior de la UE.



Según una investigación periodística difundida el miércoles por varios medios europeos, entre ellos la revista alemana Spiegel y el diario francés Libération, unidades de vigilancia en las fronteras de Grecia y Croacia detienen a los migrantes y demandantes de asilo que cruzan la linde y les expulsan, en ocasiones de manera violenta.



La investigación apunta también que podrían haberse utilizado fondos europeos para la gestión migratoria para financiar este tipo de acciones ilegales, algo que Johansson ha dicho también que será investigado.



Con todo, la comisaria ha admitido que el Ejecutivo comunitario tiene poderes limitados que no le permiten "obligar" a los Estados miembro a investigar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes en sus fronteras y ha recordado que la reforma que defiende de la política común de asilo prevé este tipo de condiciones.



El Gobierno croata ha anunciado este mismo miércoles que iniciará una investigación de los hechos denunciados en la prensa, pero las autoridades griegas han negado cualquier tipo de irregularidad en su territorio y no contemplan examinar las denuncias.



"Negamos categóricamente las acusaciones de devoluciones en caliente", ha declarado el ministro griego de Interior en un comunicado en el que defiende que las autoridades helenas actúan siempre dentro del marco del Derecho europeo e internacional.



Mitarakis ha sostenido que los flujos irregulares de migrantes son "extremadamente peligrosos" y deben "evitarse" y ha avisado de que Grecia "no pide perdón por el compromiso continuado de desmantelar" las mafias que trafican con personas.