Tenedores de bonos vinculados a Evergrande aún no reciben pago

(Bloomberg) -- Los acreedores aún no han recibido el reembolso de un bono en dólares que, según dicen, está garantizado por China Evergrande Group y una de sus unidades. Este podría ser el primer gran incumplimiento de la compañía en el vencimiento de bonos desde que los reguladores instaron al promotor a evitar un default a corto plazo.

Al jueves, algunos inversionistas en Hong Kong no habían recibido el pago de capital de un bono que venció el 3 de octubre, según personas con conocimiento de la situación. Como el 3 de octubre fue domingo, la fecha de vencimiento efectiva fue el lunes. Evergrande no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus obligaciones de deuda durante un feriado en China.

El siguiente paso sería enviar un aviso a Evergrande y sus abogados para solicitar formalmente que cumpla con su obligación de garantía, dijeron las personas.

El bono fue emitido por un monto inicial de US$260 millones por Jumbo Fortune Enterprises, según muestran datos compilados por Bloomberg. La firma es una asociación cuyos propietarios incluyen a Hengda Real Estate Group, la principal unidad continental de Evergrande. Los detalles de las garantías no se conocen ampliamente, ya que el prospecto no está disponible públicamente y el acuerdo no figura en las bolsas.

Los tenedores del bono formaron un comité de acreedores y el bufete de abogados White & Case LLP está asesorando a varios inversionistas con respecto a Jumbo Fortune. Un portavoz de White & Case declinó hacer comentarios.

El incumplimiento de pago del capital del bono puede constituir un default ya que el valor no tiene período de gracia, aunque se permitirían cinco días hábiles si el incumplimiento de pago se debiera a un error administrativo o técnico, según personas familiarizadas con el asunto.

Temores de que un colapso en Evergrande desencadene un contagio han llevado a los inversionistas a examinar las próximas obligaciones de deuda de la empresa. El pago de Jumbo Fortune está siendo observado de cerca debido a los riesgos de default cruzado de los otros bonos en dólares del gigante inmobiliario.

Por separado, algunos tenedores de bonos en dólares con vencimiento en las últimas semanas dijeron que no recibieron los intereses adeudados, aunque esos bonos tienen períodos de gracia de 30 días.

