Solo cifra empleo muy baja cambiaría plan de retiro de estímulo

(Bloomberg) -- El número a tener en cuenta el viernes en el informe de nóminas de Estados Unidos es 200.000.

Cualquier cifra inferior a eso induciría a los inversionistas a cuestionar la salud de la economía y haría bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo, según los ocho estrategas encuestados por Bloomberg. Tal escenario impulsaría las apuestas por un retraso o una reducción del ritmo del retiro gradual del estímulo de la Reserva Federal. Sin embargo, la cifra es menos de la mitad de la mediana de las estimaciones de 500.000.

Si bien la mayoría de los inversionistas ven la reducción del programa de venta de bonos de la Fed como una certeza en el horizonte, esperan claridad sobre cuándo ocurrirá y la velocidad con la que se llevará a cabo. Las presiones inflacionarias ocasionadas por los cuellos de botella de la cadena de suministro y el posible inicio anticipado de la reducción gradual del estímulo en noviembre han causado que los rendimientos estén listos para extender los aumentos observados en el tercer trimestre.

“Es probable que un número que supere o sea inferior por 300.000 al consenso cause una respuesta de los bonos del Tesoro”, afirmó Subadra Rajappa, jefa de estrategia de tasas de EE.UU. en Société Générale.

La probabilidad de que la cifra sea tan baja ha disminuido después de que los datos de ADP Research Institute mostraran que las empresas estadounidenses contrataron a 568.000 trabajadores en septiembre, la mayor cantidad desde junio. Entre los 70 economistas encuestados por Bloomberg para el informe oficial, solo dos dieron estimaciones por debajo de 300.000. La expectativa de Anna Wong, economista jefe de Bloomberg Economics en EE.UU., es de 750.000 puestos de trabajo.

“Un número que alcance las expectativas del mercado o las supere, digamos 450.000, es suficiente para mantener la presión al alza sobre las tasas de mercado”, dijo Padhraic Garvey, jefe de estrategia global de deuda y tasas de ING Groep NV. “Un número por debajo de dicha cifra necesitaría alguna interpretación y aún podría resultar en tasas más altas. Realmente necesitaríamos un número ultrabajo, digamos de 200.000 a 300.000, para provocar una caída sustancial en las tasas del mercado”.

Sin embargo, no todos los inversionista o economistas están obsesionados con el informe de empleo. Algunos dicen que la inflación y los desafíos de la cadena de suministro que enfrenta la economía más grande del mundo necesitan una atención más urgente. El mercado laboral, donde la principal preocupación es la escasez de trabajadores en lugar de la falta de puestos de trabajo, no alterará la narrativa económica, dijo Ralph Axel, analista de bonos de Bank of America Corp.

