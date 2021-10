Shiba inu es la duodécima mayor criptomoneda en una semana

(Bloomberg) -- Shiba inu, una criptomoneda creada el año pasado, sigue subiendo después de que Elon Musk tuitera sobre su cachorro.

El token SHIB ha ganado más de 70% en las últimas 24 horas, superando a litecóin y AVAX de Avalanche para convertirse en la duodécima mayor criptomoneda por valor de mercado, según los precios de CoinGecko.

El movimiento se produce días después de que Musk tuiteara una foto de su cachorro, Floki. SHIB, que utiliza un meme de la raza Shiba Inu de perros de caza japoneses, ha subido alrededor de 367% en los últimos siete días en medio del entusiasmo por la publicación.

El salto se produce en medio de un alza generalizada del mercado de las criptomonedas. El bitcóin ha subido 30% en los últimos siete días y se cotiza en el rango medio de los US$50.000, mientras que el ether, que ocupa el segundo lugar, también se ha disparado.

Shiba inu fue fundada por una persona anónima con el nombre de Ryoshi el año pasado, y el sitio web de la moneda se refiere a ella como “un token meme descentralizado que evolucionó hasta convertirse en un ecosistema vibrante”.

Nota Original:Shiba Inu Now 12th-Biggest Crypto After 367% Rise in Just a Week

